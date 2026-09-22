Dialoga rector de la UAdeC con estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales a través de “Café con el rector”

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, sostuvo un encuentro y diálogo con la comunidad docente y estudiantil de la Facultad de Ciencias Sociales como parte de la actividad “Café con el Rector”.

El encuentro se desarrolló en la Galería de la Facultad de Ciencias Sociales, donde se contó con la presencia de la coordinadora de la Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez; la directora del plantel, Machelly Flores Reyna, así como integrantes de la comunidad estudiantil y docente.

En su mensaje de bienvenida, la directora de la Facultad, Machelly Flores, destacó la importancia de mantener un diálogo cercano con la comunidad estudiantil y docente; por lo que reconoció el respaldo institucional que ha recibido el plantel y este acompañamiento refleja mejores condiciones para el desarrollo de proyectos y actividades de la Facultad, además de valorar el trabajo y compromiso de las autoridades universitarias con la comunidad de Ciencias Sociales.

Durante su mensaje, Octavio Pimentel Martínez, destacó la importancia de fomentar en la comunidad universitaria la capacidad de escuchar, dialogar y construir acuerdos, señalando que las instituciones educativas tienen la responsabilidad de brindar a las y los estudiantes las herramientas, conocimientos, habilidades y acompañamiento necesarios para transformar positivamente su entorno.

Asimismo, hizo un llamado a docentes y estudiantes a adaptarse a las nuevas formas de aprendizaje y a trabajar en equipo, con apertura y respeto a las diferencias, para contribuir a la construcción de una sociedad más participativa y preparada para enfrentar los retos del futuro.

Como parte de este encuentro, representantes de la Delegación de Estudiantes de Historia presentaron ante el Rector una iniciativa para realizar un viaje académico a Chihuahua, con el propósito de participar en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia y con ello complementar su formación profesional.

Por lo que se dieron a conocer los principales aspectos del proyecto, entre ellos la fecha prevista para el viaje, el número de estudiantes participantes, los objetivos académicos, las actividades contempladas, la duración de la visita y el apoyo que se solicita a la Universidad Autónoma de Coahuila para hacer posible el traslado de las y los universitarios.

Como parte del respaldo institucional a la Facultad de Ciencias Sociales, durante el encuentro también se llevó a cabo la entrega de 20 equipos de cómputo, que contribuirán a fortalecer las actividades académicas y las herramientas disponibles para estudiantes y docentes del plantel.

La actividad continuó con un café en el patio de la Facultad, donde estudiantes, docentes y autoridades universitarias compartieron un espacio de convivencia de manera más cercana e informal, fortaleciendo los vínculos que caracterizan a la comunidad de la UAdeC. (El Heraldo de Saltillo)