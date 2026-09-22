Arranca Ruta Ejidal en Ramos Arizpe con 60% de ocupación en su primer día

Con una ocupación de hasta el 60 por ciento comenzó operaciones este lunes la Ruta Ejidal de Ramos Arizpe, programa de transporte impulsado por el Gobierno Municipal para facilitar el traslado de habitantes de diferentes comunidades hacia la cabecera municipal y reducir considerablemente el gasto que anteriormente representaba este recorrido.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino calificó como positivo el arranque del servicio y señaló que durante la semana en curso se evaluarán horarios y necesidades de los usuarios para realizar los ajustes necesarios.

“Para ser el primer día creo que estamos bastante bien. El fin de semana estamos esperando que llegue mucha más gente y también se traslade mucha más gente hacia las comunidades”, expresó.

De acuerdo con el edil, en una de las rutas se registraron seis pasajeros en el recorrido hacia Paredón y 16 en el viaje de regreso, mientras que otra de las rutas movilizó a 15 personas, alcanzando alrededor del 60 por ciento de su capacidad. Asimismo, aseguró que los recorridos se realizaron conforme a lo programado y con puntos de ascenso y descenso cercanos a los ejidos.

Gutiérrez Merino explicó que este nuevo esquema busca atender principalmente a personas del campo que necesitan trasladarse a la zona urbana para comprar despensa, realizar trámites, atender asuntos legales o cumplir con otras actividades, para posteriormente regresar a sus comunidades durante la tarde.

Uno de los principales beneficios, destacó, será el ahorro para las familias, ya que anteriormente un traslado en taxi podía representar un gasto considerable.

“Normalmente estaban cobrando un carro de sitio mil 500 pesos de Paredón para la cabecera municipal, mil pesos del ejido Rancho Nuevo para acá y, pues bueno, ahora van a ser 45 pesos por viaje los que se cobra nada más”, indicó.

El alcalde agregó que el servicio también abre una alternativa para quienes dejaron sus comunidades para trabajar en la zona urbana de Ramos Arizpe y que, debido al costo del transporte, tenían dificultades para visitar con frecuencia a sus familiares durante los fines de semana.

“Hemos tenido muchas felicitaciones y agradecimientos de todos nuestros amigos del campo, y no solamente de los amigos del campo, sino de todos los familiares que se vinieron a trabajar aquí en la ciudad”, comentó Gutiérrez Merino.

Finalmente, señaló que el comportamiento de la Ruta Rural será monitoreado durante sus primeras semanas para determinar posibles modificaciones en los horarios de salida. (EDUARDO SERNA)