Ofrecerán servicios gratuitos para mujeres en Plaza Nueva Tlaxcala de Saltillo

La feria se realizará el 27 de septiembre, profesionistas brindarán asesorías legales, consultas médicas, orientación nutricional, atención dental y pruebas rápidas para la detección de enfermedades de transmisión sexual

Para generar un espacio de apoyo y orientación entre mujeres, el próximo 27 de septiembre de este 2026 se llevará a cabo la segunda edición de “Morras te Orientan”, una feria de servicios dirigida a la población femenina en general y en la que profesionistas compartirán sus conocimientos de manera gratuita.

Se realizará de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde, en la Plaza Nueva Tlaxcala, en la Zona Centro de Saltillo. La convocatoria está dirigida a mujeres de todas las edades interesadas en recibir alguno de los servicios disponibles o acercarse a conocer las distintas opciones de orientación que ofrecerán las participantes.

“Esta es la segunda edición de Morras te Orientan, va dirigida a la población de mujeres en general y el objetivo es que mujeres ayuden a otras mujeres a través de sus saberes y conocimientos”, detalló una de las organizadoras, quien destacó que la iniciativa busca acercar diferentes servicios y herramientas que pueden ser de utilidad para las asistentes.

Entre las actividades contempladas se encuentra la asesoría legal gratuita en distintas ramas del derecho, incluyendo las materias penal, civil, mercantil y laboral, con la finalidad de que las mujeres puedan recibir orientación sobre situaciones que requieran atención jurídica y conocer las alternativas con las que cuentan. En materia de salud, se contará con la participación de doctoras que ofrecerán consultas gratuitas, principalmente para realizar chequeos de presión arterial y niveles de glucosa.

El programa también contempla servicios de salud dental y nutrición, además de pruebas rápidas para la detección de enfermedades de transmisión sexual, con lo que se busca ampliar la oferta de atención preventiva durante la jornada y brindar información para el cuidado de la salud de las participantes. (OMAR SOTO)