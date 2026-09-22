Impulsa Tomás Gutiérrez producción del campo con semilla de avena

Entrega 40 toneladas, apoyo permitirá a productores fortalecer la alimentación del ganado

Para que las familias del campo cuenten con mejores condiciones para producir y alimentar su ganado durante el próximo ciclo, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó el arranque del Programa de Avena Forrajera Ciclo Otoño-Invierno 2026, con la entrega de mil bultos, equivalentes a 40 toneladas de semilla certificada variedad Cuauhtémoc.

El programa representa una inversión conjunta de 840 mil pesos y funciona bajo un esquema en el que los gobiernos estatal y municipal absorben en conjunto el 50 por ciento del costo, mientras que los productores aportan el otro 50 por ciento. Gracias a este apoyo, cada bulto tiene un precio subsidiado de 420 pesos para el productor, quien puede acceder hasta a cinco bultos, considerando uno por hectárea.

Como parte del arranque, se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración que da sustento al programa y refrenda el trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal para acercar apoyos directamente a las comunidades rurales.

“Sabemos que vivir y producir en el campo representa un gran esfuerzo. Por eso hacemos equipo con el gobernador Manolo Jiménez para que los apoyos lleguen a nuestra gente y se traduzcan en mejores condiciones para trabajar sus tierras, mantener su ganado y seguir produciendo. Este año prácticamente hemos duplicado los recursos destinados al campo”, destacó Gutiérrez Merino.

Durante el evento se destacó que la avena forrajera representa una alternativa importante para disponer de alimento para el ganado durante la temporada otoño-invierno, particularmente ante la previsión de bajas temperaturas.

En representación de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno de Coahuila, el subsecretario Arnoldo Gerardo Martínez Cano destacó la coordinación con Ramos Arizpe y el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas a los programas dirigidos a las familias que viven y producen en el campo.

La directora de Desarrollo Rural, Marybell Georgina Marty Garza, señaló que la entrega forma parte de una estrategia permanente para acompañar a los productores y facilitarles herramientas que permitan mantener activas sus unidades de producción.

Acompañaron también al alcalde Pedro Aguirre Figueroa, regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Rural; Everardo Durán Flores, coordinador regional de Mejora Coahuila; y Francisco Javier Pérez Santiago, coordinador municipal de Mejora. (ACONTECER)