Promueven papiroflexia entre usuarios de bibliotecas de Ramos Arizpe

Como parte de las acciones encaminadas a diversificar las actividades culturales y recreativas disponibles para la comunidad, usuarios de la biblioteca “Luis Gómez Cepeda” de Ramos Arizpe participaron en un taller de papiroflexia.

Hayde Aguirre Gutiérrez, responsable de las bibliotecas en Ramos Arizpe, informó que los participantes tuvieron oportunidad de conocer y practicar técnicas básicas para la elaboración de figuras mediante el plegado de papel.

“Buscamos siempre que nuestros usuarios puedan participar en diferentes actividades, no solamente relacionadas con la lectura, sino también en aquellas que estimulen su creatividad y les permitan aprender algo nuevo”, destacó.

Explicó que la actividad forma parte de las acciones impulsadas por la Coordinación General de Bibliotecas de Coahuila, instancia que recientemente ha capacitado al personal bibliotecario mediante cursos básicos de papiroflexia.

La intención es que los conocimientos adquiridos puedan incorporarse paulatinamente a las actividades que se desarrollan en las bibliotecas, generando nuevas alternativas para niños, jóvenes y adultos que acuden regularmente a estos espacios.

“Este tipo de talleres nos ayuda a ampliar las opciones que podemos ofrecer a nuestros usuarios. La papiroflexia es una actividad sencilla, pero permite trabajar la concentración, la paciencia y, sobre todo, la creatividad”, señaló la responsable. (EDUARDO SERNA)