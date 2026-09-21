CÓMPUTO DEFINITIVO

Este lunes el Instituto Electoral de Coahuila dio a conocer el cómputo definitivo de la elección de diputados locales celebrada el pasado 7 de junio, tras agotar los procedimientos que estaban en manos del Tribunal Electoral. Las cifras definitivas son contundentes: de un millón 208 mil votos validados, el PRI obtuvo 648 mil 948, Morena 288 mil 879; Nuevas Ideas 77 mil 393, UDC 50 mil 543; PT 45 mil 932; Partido Verde 33 mil 965; PAN 27 mil 762; Movimiento Ciudadano 25 mil 453; y México Avante 7 mil 580 sufragios.

Así, además de ganar todas las diputaciones del Mayoría, el PRI tendrá también una de representación proporcional que ocupará don CARLOS ROBLES; Morena tendrá 5 por ese mismo principio: Rocío de Aguinaga Peraza, DIEGO DEL BOSQUE VILLARREAL, Edelmira Martínez Ramírez, Mayra Ruby Rangel Esquivel y Mónica Darinka Guerra Arrieta ; una para UDC, Héctor Alberto de Luna Sánchez; una el PT, Héctor de Luna Sánchez; y una Nuevas Ideas, Óscar Alberto Cano Jiménez; con lo que el Congreso tendrá 25 legisladores, 13 mujeres y 12 hombres.

CUMPLEAÑOS TRABAJANDO

La que estuvo muy festejada este lunes fue la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, LUZ ELENA MORALES NÚÑEZ. Y es que celebraba su cumpleaños, pero no por ello dejó la chamba a un lado, pues desde temprano comenzó acompañando al gobernador en la reunión de seguridad en Palacio de Gobierno, luego en una rueda de prensa para informar resultados de seguridad y finalizó el día en el arranque del Programa de Huevo y Leche en la colonia Zaragoza. En todos los eventos no pasó desapercibido su cumpleaños, pues recibió muestras de afecto de los asistentes y hasta las mañanitas le cantaron. ¡Felicidades!

HEB EN RAMOS

Gran noticia la que dio este lunes el alcalde de Ramos Arizpe, TOMÁS GUTIÉRREZ MERINO, al confirmar que se reanudó el proyecto para instalar la primera sucursal de HEB en la “Plaza Aeropuerto” en ese municipio. Y no es que a Ramos le hagan falta más supermercados, pero el hecho de que una cadena tan importante haya decidido invertir en el que es considerado cómo “el motor industrial de Coahuila”, habla del dinamismo económico que se está viviendo en ésta ciudad. Nada más no le digan a Donald Trump que siguen llegando inversionistas estadounidenses a la región, no se le vaya ocurrir ponerles nuevos aranceles.

ACCIONES INMEDIATAS

Hablando de Ramos Arizpe, la que de inmediato tomó cartas en el asunto fue la directora estatal de los CECyTEC, AZUCENA RAMOS, al ordenar la activación inmediata del protocolo para separar de sus funciones al docente que el viernes fue señalado por cometer actos de acoso sexual en contra de alumnas del plantel ubicado en ese municipio. El presunto acosador está sujeto a una investigación para deslindar responsabilidades, y de ser encontrado culpable, pudiera terminar recluído en una celda del CERESO por una buena temporada. A ver si de acosador no termina convertido en acosado. Los carniceros de hoy serán las reses de mañana, dice el refrán; y es que cuando un sujeto depravado se atreve a faltarle el respeto a un grupo de jovencitas, lo menos que se merece es que se le aplique todo el peso de la ley.

¿DÓNDE ESTÁ AMÉRICO?

Después de que hace 15 días se apareció en Saltillo para estar presente en el parque “Las Maravilas” durante el evento que encabezó la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM, el delegado del Bienestar en Coahuila, AMÉRICO VILLARREAL, se volvió a esfumar cómo por arte de magia. Desde aquel domingo nadie lo ha vuelto a ver en sus oficinas, según aseguran en la Delegación del Bienestar. Tal parece que el tamaulipeco sigue con la mira puesta en una diputación federal en su estado natal, pero el problema es que la propia presidenta se ha manifestado en muchas ocasiones en contra del nepotismo, de tal forma que, siendo su papá el gobernador de Tamaulipas, no le será fácil justificar que su retoño se quede con la tan anhelada candidatura.

LA HORA DE LA VERDAD

Para Altos Hornos de México esta semana es crucial, ya que el próximo viernes se deberá llevar a cabo la subasta de la que habrá de salir su nuevo propietario. Por eso llama la atención que a la “mega marcha” celebrada el pasado sábado en Monclova, apenas hayan acudido 600 manifestantes para pedirle a la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM que rescate a la empresa. Tan sólo entre los obreros que ahí trabajaban, hay más de 14 mil familias afectadas, a los que habría que sumarle a los proveedores que también dependían de la acerera. Entonces, ¿por qué tanta apatía? Fallaron los organizadores, evidentemente, pero también falló la gente que se dice afectada por el cierre de la empresa. Si lo que querían era meter presión, lo que lograron fue exáctamente lo contrario.

SENTIDO FALLECIMIENTO

Causó una gran consternación el fallecimiento de la señora Catalina Macías, esposa del propietario y director de Casa Madero, BRANDON MILMO, uno de los empresarios vitivinicultores más importantes de México y por supuesto, el más importante en Coahuila. A toda su familia les mandamos nuestras más sentidas condolencias. Que descanse en paz.

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