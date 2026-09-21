Restringirán celulares en escuelas a partir de noviembre

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que a partir del 3 de noviembre quedará restringido el uso de celulares y otras pantallas durante la jornada escolar en primarias y secundarias del país, tanto en las clases como en los recreos.

Los estudiantes podrán llevar los dispositivos a los planteles, pero deberán mantenerlos guardados en sus mochilas y sólo podrán utilizarlos en casos de emergencia o alguna situación particular.

“Celular o las pantallas sólo se podrían usar para alguna emergencia o algún tema particular de las niñas y los niños, lo pueden tener guardado en su mochila, pero ni en las clases, ni en el recreo se pueden usar los celulares”, explicó Sheinbaum en conferencia mañanera.

La mañana de este lunes, en Palacio Nacional, la mandataria federal informó que el acuerdo será publicado este martes y destacó que fue aprobado por consenso de las autoridades educativas de las 32 entidades.

“El objetivo es recuperar la creatividad y evitar este uso indiscriminado de las pantallas que, particularmente vinculado con la redes sociales, puede tener impactos muy negativos”, sostuvo.

Sheinbaum indicó que, tras la publicación, habrá un periodo para informar a las comunidades escolares y precisó que las nuevas disposiciones entrarán en vigor el martes 3 de noviembre.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que la regulación surgió de un proceso de discusión que incluyó información de la UNESCO sobre las medidas adoptadas en otros países, participación de especialistas, foros regionales y consultas con maestros y autoridades educativas estatales.

Según el funcionario, especialistas expusieron ante autoridades educativas el diseño adictivo de los algoritmos de las redes sociales y sus posibles efectos sobre la formación, las emociones y la salud mental de niñas, niños y adolescentes.

La SEP también realizó cinco foros regionales y llevó el tema al Consejo Técnico intensivo, además de promover discusiones en universidades y escuelas.

Como parte del proceso, más de 565 mil docentes participaron en una encuesta y 81 por ciento se pronunció a favor de regular el uso de los dispositivos en las escuelas.

Delgado explicó que posteriormente la propuesta fue discutida con las autoridades educativas de las entidades durante aproximadamente dos semanas hasta alcanzar el acuerdo.

“Este fue un acuerdo de consenso, qué quiere decir, bueno, por unanimidad, las 32 entidades de la República y sus Secretarios de Educación Pública tomaron esta decisión, todos sin excepción”, destacó Sheinbaum.

Flexibilidad en educación superior

Las restricciones serán distintas en los niveles superiores.

En educación media superior, cada institución deberá establecer las limitaciones necesarias para garantizar el uso responsable y seguro de celulares y tabletas, y permitirlos con fines pedagógicos.

En educación superior, las instituciones deberán fomentar el uso responsable y seguro de estos dispositivos, bajo un enfoque de ciudadanía digital con ética y pensamiento crítico.

Delgado señaló que, entre la publicación del acuerdo y su entrada en vigor, la SEP realizará asambleas en las escuelas con maestros, madres y padres de familia para explicar las nuevas reglas. (AGENCIA REFORMA)