Alistan protocolo para prevención y atención de accidentes en el tramo “Los Chorros”

En caso de que ocurra alguno, se activará para liberar los carriles en el menor tiempo posible y no cómo ocurre ahora que tardan varias horas

Dentro de unos días se pondrá en marcha un protocolo especial de vigilancia en el tramo “Los Chorros” de la Carretera 57, en el que tomarán parte la Policía Estatal, las policías municipales de Saltillo y Arteaga y también la Fiscalía del Estado, junto con elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional cuyo objetivo será el de evitar accidentes en dicho tramo carretero y en caso de que se registraran esto últimos, se pueda liberar esa importante vía de comunicación en el menor tiempo posible.

Lo anterior fue dado a conocer por el fiscal de Coahuila, Federico Fernández, quien mencionó que el tema de la activación de este protocolo fue el primero que se abordó este lunes en la reunión de la Mesa de Seguridad, ya que si bien es cierto no se trata de un asunto de seguridad pública, sí es algo que corresponde revisar a ese organismo, por lo que se aprovechó la presencia de autoridades federales, representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de CAPUFE para exponerlo y explicarlo a detalle.

“Hay todo un protocolo que se desarrolla con instituciones estatales, la Fiscalía y Guardia Nacional, Ejército. Lo van a ver desdoblarse en los próximos días, es un protocolo que va desde inversión en infraestructura hasta un tema de ministerios públicos para estar disponibles ante cualquier accidente”, expuso el fiscal.

“Es un protocolo que ahorita se revisó paso a paso para que en caso de que suceda un accidente, aunque se va a hacer todo lo posible para que no se registren en todo este tramo denominado Los Chorros mediante señalización, luces y semaforización, pero si llega a suceder algún percance inmediatamente se habrá de activar este protocolo para liberar los carriles y que no pase como otras veces nos ha tocado que son seis o siete horas en que se detiene el tráfico”, agregó.

Mencionó que se buscará cubrir de manera efectiva los temas de tráfico, los tiempos, y la parte de seguridad pero también los cuantiosos recursos que se pierden por estar detenida la Carretera 57 en ese peligroso tramo por períodos de hasta 12 horas continuas.

Para la implementación de estas acciones, la Guardia Nacional dio a conocer que ha solicitado el envío de nuevos elementos para cubrir todo ese tramo, mismos que aseguró, ya están por llegar a la entidad.

Federico Fernández dijo que será antes del mes de noviembre cuando entre en operaciones el nuevo agrupamiento de la Policía Estatal de Caminos, cuyos elementos habrán de colaborar con la vigilancia de ese y otros tramos carreteros en una competencia coordinada con la Guardia Nacional. (ÁNGEL AGUILAR)