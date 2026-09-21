¿Te gustaría estudiar en Estados Unidos con una beca del 100%?

Llegan universidades de 20 estados de EEUU a Monterrey para ofrecer becas de hasta el 100% en Licenciatura y Posgrados

Monterrey, N.L. — Con el objetivo de impulsar la movilidad académica internacional y conectar a estudiantes locales con instituciones de excelencia, el próximo miércoles 23 de septiembre se llevará a cabo la Feria de Universidades de

Estados Unidos, un espacio clave enfocado en programas de Licenciatura (Undergraduate) y Posgrados (Maestrías y Doctorados).

Esta edición reunirá a representantes de más de 37 instituciones superiores provenientes de 20 estados de la Unión Americana, ofreciendo una amplia diversidad de opciones académicas, especialmente focalizadas en carreras STEM

(ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Durante el encuentro, las universidades participantes presentarán atractivos esquemas de apoyo financiero que incluyen opciones de becas de hasta el 100% para aspirantes calificados.

Asimismo, la agenda contempla sesiones informativas sobre la beca EducationUSA Opportunity Funds, un programa diseñado específicamente para apoyar a estudiantes sobresalientes que cuentan con un perfil académico destacado, pero requieren asistencia económica para cubrir los costos del proceso de postulación e ingreso a la educación superior en EEUU así como también una sesión sobre la importancia de estudiar inglés y carreras relacionadas con IA y

STEM.

Durante la jornada, los asistentes podrán conversar directamente con representantes de las instituciones participantes y obtener información sobre requisitos de admisión, pruebas estandarizadas, opciones de apoyo financiero y otros aspectos relacionados con la preparación para estudiar en Estados Unidos. También podrán conocer recursos oficiales de orientación sobre el proceso de visa de estudiante.

El evento se llevará a cabo este miércoles 23 de septiembre 2026 a las 5:00 p. m en el edificio de Relaciones Culturales — Centro de Innovación Benjamin Franklin ubicado en Ave. Miguel Hidalgo 768, Centro, 64000 Monterrey, N.L. (El Heraldo de Saltillo)