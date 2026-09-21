Ramos Arizpe protege el ambiente; recolectan más de 200 kilos de pilas  

Recopilas cuenta con 16 puntos para evitar que estos residuos terminen en la basura común

Más de 200 kilogramos de pilas usadas han sido recolectados en Ramos Arizpe a través del programa Recopilas, una acción con la que el Gobierno Municipal fortalece el cuidado del medio ambiente y promueve el manejo responsable de estos residuos.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que este programa, implementado a través de la Dirección de Ecología en colaboración con la empresa Tecnología Ambiental Especializada, S.A. de C.V. (CIMARI), facilita a la ciudadanía sitios específicos para depositar las pilas que han concluido su vida útil y evitar que sean mezcladas con la basura convencional.

“Cuidar el medio ambiente comienza con acciones sencillas desde nuestras casas, escuelas y centros de trabajo. Con Recopilas estamos dando a las familias una alternativa para disponer correctamente de las pilas que ya no utilizan y, al mismo tiempo, fomentamos una cultura de mayor responsabilidad ambiental”, señaló Gutiérrez Merino.

Actualmente, el programa cuenta con 16 contenedores de recolección distribuidos en distintos puntos del municipio, entre ellos el lobby de la Presidencia Municipal, DIF Ramos Arizpe, instituciones educativas de diferentes niveles y empresas privadas.

Separar las pilas de la basura común permite darles un manejo adecuado y reducir el riesgo de que sus componentes sean liberados al ambiente, contribuyendo a la protección del suelo y el agua.

Entre los puntos que forman parte de Recopilas se encuentran la Escuela Secundaria Técnica No. 82 “Hipólito Charles”, Macimex, DIF Ramos Arizpe, Colegio de Bachilleres de Ramos Arizpe, Cobac, Cecytec y Cetis 60, Instituto La Misión y diversas secundarias del municipio.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal promueve una cultura de separación y disposición responsable de residuos, al tiempo que suma esfuerzos con la iniciativa privada para avanzar hacia un Ramos Arizpe más limpio y sustentable. (ACONTECER)