Llevan cadetes de la Comisaría de Seguridad alegría a adultos mayores en asilo

Inculca Comisaría en cadetes la proximidad social

Para inculcar la proximidad social en los futuros policías municipales, cadetes y personal de la Academia de Policía de Saltillo visitaron el Asilo El Buen Samaritano, donde convivieron con las personas adultas mayores que residen en este lugar.

Durante la visita, entregaron obsequios y participaron en una tarde de actividades recreativas, entre ellas juegos de lotería, en un encuentro que promovió valores como el respeto, la empatía, la solidaridad y la vocación de servicio.

Diana Olivia Estrada Hernández, directora de la Academia de Policía de Saltillo, destacó que estas experiencias forman parte del modelo de proximidad social que impulsan el alcalde Javier Díaz González y el comisionado Miguel Ángel Garza Félix a través de las distintas direcciones y agrupamientos de la Comisaría, para un trabajo cercano a la ciudadanía.

En la convivencia, cadetes e instructores platicaron con las personas adultas mayores, escucharon sus anécdotas y propiciaron una tarde divertida.

Estrada Hernández explicó que desde su formación, las y los cadetes deben conocer de cerca las necesidades de diferentes sectores de la ciudad y aprender la importancia de mantener un trato cercano y respetuoso con la población.

Este modelo de proximidad social ha permitido fortalecer la relación entre la Policía y la ciudadanía, como parte de las acciones que han contribuido a que Saltillo sea reconocido como la capital más segura de México.

“La Academia de Policía suma este tipo de actividades a la preparación académica, física y operativa de sus cadetes, para que cuenten con las herramientas necesarias para desempeñar su labor con profesionalismo y proximidad social”, señaló.

La directora de la Academia dijo que la proximidad social permite reforzar los lazos de confianza con la comunidad y que se trabaje de una forma conjunta por la seguridad. (El Heraldo de Saltillo)