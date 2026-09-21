Clausura Gobierno de Saltillo 8 inmuebles irregulares en Zapalinamé

Refuerza alcalde Javier Díaz vigilancia en la zona; atiende Desarrollo Urbano denuncias ciudadanas

Como parte de las acciones implementadas por el alcalde Javier Díaz González para garantizar un crecimiento urbano ordenado, el Gobierno de Saltillo, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, clausuró 8 inmuebles irregulares en la Zona de Restauración de la Sierra de Zapalinamé.

El Gobierno Municipal mantiene de forma permanente los operativos de inspección y vigilancia en este sector, en atención a las denuncias realizadas por la propia ciudadanía, con el propósito de detectar y frenar asentamientos que se desarrollan de manera irregular en la zona protegida.

Nayeli Castro Gutiérrez, directora de Desarrollo Urbano, informó que en estos operativos de inspección se verifican las condiciones de las obras y, en los casos en que se detectan trabajos que no cumplen con la normatividad, se colocan sellos de clausura, como parte de las medidas administrativas contempladas por el Ayuntamiento.

“La estrategia del alcalde Javier Díaz es la de prevenir la expansión de asentamientos irregulares y construcciones que carecen de los permisos y licencias correspondientes, además de evitar que se generen riesgos para las propias familias que pudieran establecerse en estos sectores”, expresó Nayeli Castro.

Asimismo, señaló que por instrucción del alcalde Javier Díaz se mantiene la supervisión constante y se fortalece la atención a los reportes ciudadanos, a fin de que cada denuncia pueda ser revisada y, cuando corresponda, se realicen las inspecciones necesarias de las obras.

En estos operativos también participan elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Policía Ambiental y diversas dependencias más. (El Heraldo de Saltillo)