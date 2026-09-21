Niega Claudia Sheinbaum encubrimiento al Ejército en caso Ayotzinapa

Ciudad de México.- A cinco días de que se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que su Gobierno pretenda encubrir al Ejército en las investigaciones del caso.

La mandataria respondió así a los señalamientos de padres y madres de los estudiantes, quienes han reclamado la entrega de 853 folios que consideran relevantes y que, según les informó Sheinbaum en mayo, la Secretaría de la Defensa sostiene que no existen o que ya no tiene más información por entregar.

“Porque no se cubre a nadie, pero tampoco se toman en cuenta libros de ficción. Ya van a ver cuando se presente el informe a quiénes protegieron los libros de ficción”, afirmó.

Sheinbaum confirmó que esta semana, antes del aniversario del 26 de septiembre, será presentado el informe sobre las nuevas investigaciones del caso, cuyo contenido será dado a conocer primero a los padres y madres de los estudiantes.

Detalló que la Fiscalía Especializada expondrá las líneas de investigación que mantiene abiertas, las personas detenidas, las pruebas que sustentan las indagatorias y los avances obtenidos hasta ahora.

“Se va a presentar por parte de la Fiscalía Especializada las líneas de investigación que se presentaron y donde hay detenidos y cuáles son las pruebas, lo que sustenta estas líneas de investigación y hasta dónde se va avanzando”, señaló.

La presidenta defendió los nuevos elementos recabados y aseguró que están sustentados en información científica y, cuando se trata de declaraciones, en testimonios de más de una persona.

“Son muy relevantes, muy relevantes, pues son datos científicos, no sólo son testimonios y cuando hay testimonios son varios testigos quienes lo dijeron”, sostuvo.

Los familiares han mantenido entre sus demandas el acceso a información militar relacionada con los hechos ocurridos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

En mayo, uno de los padres informó que Sheinbaum se comprometió a buscar otras vías para intentar localizar la información correspondiente a los 853 folios reclamados.

Este lunes, Sheinbaum aseguró que la presentación del informe no implicará concluir las investigaciones por la desaparición de los estudiantes.

“Por supuesto hay que seguir investigando, no es el cierre de la investigación ni mucho menos. Igual que los padres. Los dos queremos llegar, padres y madres, a la verdad, a la justicia y encontrar a los jóvenes”, afirmó. (AGENCIA REFORMA)