Anuncia Manolo Jiménez más fortalecimiento de la seguridad para 2027

Este lunes, el gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció que para 2027 vienen más inversiones en equipamiento, patrullas y tecnología para seguir fortaleciendo la seguridad en el estado, además de destacar que de acuerdo con los resultados de la encuesta ENVIPE del INEGI, que ubican a Coahuila como el estado más seguro, de 2023 a 2026 la entidad subió 24 puntos en lo que refiere a la percepción de los habitantes como un estado seguro, con lo que se ubica 46 puntos por arriba de la media nacional. (ÁNGEL AGUILAR/ EL HERALDO DE SALTILLO)