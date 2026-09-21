Volcadura de camioneta moviliza a cuerpos de emergencia sobre la carretera Monterrey-Saltillo

Una camioneta terminó volcada sobre su costado derecho durante luego de que su conductor perdiera el control cuando circulaba por la carretera Monterrey-Saltillo durante la mañana de este lunes, frente a las instalaciones de la planta cementera Aldai, en Ramos Arizpe.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia para atender el reporte, localizando la unidad sobre la cinta asfáltica, recostada sobre el lado del acompañante.

En el sitio se encontraba el conductor, identificado como Miguel Esquivel Rivera, de 35 años de edad, con domicilio en Saltillo, quien permanecía consciente y orientado al momento de ser valorado por los paramédicos.

De acuerdo con su propio testimonio, Miguel circulaba procedente de San Pedro con dirección hacia Saltillo, acompañado por otros dos vehículos que viajaban en caravana.

Una de las personas que se desplazaba detrás de la camioneta señaló que observó el momento en que la unidad salió repentinamente de la carretera, aunque dijo desconocer qué provocó que el conductor perdiera el control.

De manera preliminar, trascendió la posibilidad de que el conductor pudiera haberse quedado dormido al volante; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada y serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar las causas exactas del accidente.

Durante la valoración médica, Miguel presentó una contusión en la región de la espalda, aunque no se observaron lesiones de gravedad aparentes.

El conductor permaneció en el lugar a la espera de la llegada de su compañía aseguradora, mientras se realizaban las maniobras correspondientes para atender el percance y retirar la unidad de la carpeta asfáltica. (El Heraldo de Saltillo)