Brindan Espacios DIF más de 11 mil 700 servicios gratuitos

El objetivo principal es acercarlos directamente al interior de las colonias de Saltillo

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, dio a conocer que gracias a los Espacios DIF se han brindado a la fecha un total de 11 mil 737 servicios gratuitos de atención médica y psicológica.

“Este programa nació a partir de la necesidad de llevar los servicios del DIF más cerca de las personas, especialmente a zonas donde existen mayores necesidades sociales y donde el traslado puede representar una dificultad para las familias, y de esta manera tenemos la posibilidad de ampliar el alcance de la atención médica y psicológica”, dijo.

Luly López Naranjo mencionó que se han brindado 6 mil 919 atenciones médicas; mil 692 orientaciones psicológicas; y 3 mil 126 medicamentos entregados.

“Buscamos que las personas puedan acceder a servicios de salud física y emocional sin tener que trasladarse grandes distancias ni asumir el costo de una consulta particular, ofreciendo los siguientes servicios como orientación y atención médica gratuita, atención psicológica, primeros auxilios emocionales, asesoría y acompañamiento familiar y acciones enfocadas en la prevención y el cuidado de la salud mental”, mencionó.

Actualmente, se cuenta con cuatro Espacios DIF construidos y en funcionamiento, ubicados en Tierra y Libertad, Satélite Sur, Hidalgo y Urdiñola. Así como presencia y atención en otros Centros Comunitarios de Saltillo, entre ellos: Vistas de Peña, Emiliano Zapata, Valle de las Aves, Loma Linda, Misión Cerritos, Oceanía, Lomas del Refugio, Nogales, Zaragoza, Mirasierra, Morelos, La Herradura, Valle de San Antonio, Espinoza Mireles, Margaritas y Saltillo 2000.

Y para seguir ampliando la red para acercar atención médica y psicológica a más sectores de la ciudad, se contemplan Espacios DIF en las colonias Morelos, Saltillo 2000, Margaritas y Oceanía.

La presidenta honoraria destacó que el funcionamiento de los Espacios DIF ha sido posible gracias a la suma de instituciones educativas, empresas, profesionales de la salud y sociedad civil.

“La colaboración con universidades permite fortalecer la atención profesional y generar espacios para prácticas y servicio social; y además empresas y organizaciones también se han sumado mediante donaciones de mobiliario, equipamiento y medicamentos, fortaleciendo la capacidad de atención de los espacios”, dijo. (El Heraldo de Saltillo)