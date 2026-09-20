25 años de danza que han dejado huella en Coahuila

La Escuela de Danza del Estado celebró su aniversario con una gala especial de “Don Quijote, Suite del Ballet” y la develación de una placa conmemorativa

Una noche de talento, emoción y reconocimiento a 25 años de trayectoria vivió la comunidad de la Escuela de Danza del Estado de Coahuila, que celebró su aniversario con la presentación de Don Quijote, Suite del Ballet y la develación de una placa conmemorativa en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler.

La ceremonia reunió a autoridades, docentes, estudiantes, familias y representantes de la comunidad artística para reconocer la historia de una institución que, desde su fundación el 17 de septiembre de 2001, ha contribuido a la formación de generaciones de bailarinas y bailarines y al crecimiento de la actividad dancística en Coahuila.

La secretaria de Cultura, Leticia Aurora Rodarte Rangel, transmitió un saludo afectuoso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien, señaló, reconoce y celebra estos 25 años de historia y el trabajo que diariamente se realiza desde la Escuela.

“Hoy celebramos 25 años de historia de la Escuela de Danza del Estado de Coahuila, pero sobre todo celebramos a las personas que han construido esa historia”, expresó.

La funcionaria destacó que la trayectoria de la institución se ha construido con el esfuerzo de maestras y maestros, estudiantes y familias, quienes han acompañado cada proceso de formación y cada presentación.

“Detrás de cada movimiento que disfrutamos hay horas de ensayo, disciplina, esfuerzo y constancia”, señaló Rodarte Rangel, al subrayar que la danza contribuye también a formar personas disciplinadas, sensibles, perseverantes y comprometidas.

Como muestra de este proceso formativo, la gala de aniversario contó con la participación de cerca de 90 personas entre actores, bailarinas y bailarines, de entre 6 y 20 años, quienes durante meses prepararon la presentación de Don Quijote, Suite del Ballet.

Actualmente, 80 estudiantes forman parte de la comunidad de la Escuela de Danza del Estado de Coahuila, institución cuyos alumnos han participado en concursos, festivales y encuentros estatales, nacionales e internacionales, obteniendo reconocimientos y becas y llevando el talento coahuilense a otros escenarios, incluso fuera del país.

“Pero detrás de esos resultados hay algo todavía más importante: hay generaciones de niñas, niños y jóvenes que encontraron aquí una oportunidad”, afirmó la secretaria.

Durante la celebración se realizó también la develación de una placa conmemorativa, que deja constancia de estos 25 años de dedicación a la formación artística, la promoción de la danza y la creación de nuevas generaciones de talento.

Rodarte Rangel reconoció el trabajo del director de la Escuela, maestro Javier Rodríguez, así como de las maestras, maestros y colaboradores que acompañan el desarrollo de las y los estudiantes.

Asimismo, agradeció al Patronato de Arte y Cultura de Coahuila por sumar esfuerzos con la Secretaría de Cultura en proyectos que contribuyen a la formación y generan mayores oportunidades para el talento artístico del estado.

La secretaria destacó que el impulso a la formación cultural de niñas, niños y jóvenes forma parte de las prioridades del Gobierno de Coahuila.

“Queremos que nuestras infancias y juventudes encuentren en la cultura espacios donde puedan desarrollar su talento, pero también lugares donde puedan sentirse acompañados, aprender, convivir y crecer”, manifestó.

Al referirse a los próximos años, Rodarte Rangel señaló que este aniversario no representa solamente una celebración del camino recorrido, sino también un compromiso con lo que viene para la danza coahuilense.

“A seguir fortaleciendo esta Escuela. A escuchar a quienes forman parte de ella. Y a generar cada vez mejores condiciones para que el talento de nuestras niñas, niños y jóvenes pueda crecer y llegar tan lejos como ellos quieran”, expresó.

Finalmente, a nombre del gobernador Manolo Jiménez Salinas, refrendó el compromiso de continuar trabajando de manera cercana con la comunidad artística para que sigan surgiendo oportunidades de formación y desarrollo.

“Estoy segura de que lo mejor de la historia de la Escuela de Danza del Estado de Coahuila todavía está por escribirse”, afirmó.

Con esta celebración, la Escuela de Danza del Estado de Coahuila conmemoró 25 años de una historia que continúa construyéndose sobre los escenarios y en las aulas, con nuevas generaciones que mantienen viva la pasión por la danza y llevan el talento de Coahuila cada vez más lejos. (El Heraldo de Saltillo)