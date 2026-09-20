Mantiene Javier Díaz ritmo de trabajo en rehabilitación de vialidades

Atiende Saltillo tramos deteriorados en Misión Cerritos y Mirasierra II Sector, además de bulevares principales de la ciudad

El alcalde Javier Díaz González mantiene una atención permanente de las vialidades de Saltillo, con intensas jornadas de rehabilitación del pavimento en calles de las diferentes colonias y avenidas principales.

Con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y brindar traslados más cómodos al oriente de la ciudad, cuadrillas de “Aquí Andamos” rehabilitaron diversos tramos deteriorados sobre las calles Misión San Francisco y Misión de San Marcos, en el fraccionamiento Misión Cerritos.

El alcalde Javier Díaz señaló que estos trabajos ayudan a recuperar sectores de pavimento con desgaste, lo que favorece una circulación más segura para las y los vecinos.

Estos mismos trabajos se extendieron al fraccionamiento Mirasierra II Sector, donde se atendieron diferentes tramos de asfalto deteriorado en las calles 17, 19 y 16, de esta unidad habitacional.

“Una de nuestras prioridades es ofrecer mejores vialidades para las familias saltillenses, quienes acuden diariamente a escuelas, centros de trabajo y comercios”, expresó Javier Díaz González.

De manera paralela, el Gobierno de Saltillo mantiene la intervención diaria en avenidas principales y bulevares como Fundadores, Venustiano Carranza, Francisco Coss, Nazario S. Ortiz Garza, Antonio Cárdenas, José Musa de León, entre muchos más. (El Heraldo de Saltillo)