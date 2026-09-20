Hombre resulta herido por arma de fuego al interior del relleno sanitario municipal

Una movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de la Fiscalía General del Estado se registró la tarde de este sábado, luego de que se reportara a una persona lesionada por arma de fuego al interior del relleno sanitario municipal.

El reporte fue recibido a través del número de emergencias 911, lo que provocó la movilización de elementos de la Fiscalía General del Estado hasta el inmueble ubicado sobre la carretera libre Saltillo-Torreón.

De acuerdo con información preliminar, un hombre habría resultado herido luego de presuntamente accionarse un arma de fuego de fabricación casera que él mismo habría elaborado.

Paramédicos de la Secretaría de Salud acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y, debido a las lesiones que presentaba, posteriormente fue trasladado al Hospital General de Saltillo, donde quedó bajo atención médica.

Elementos de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes en el lugar y recabaron indicios que permitan establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y determinar las circunstancias en las que se produjo la lesión.

Las autoridades mantienen abierta la investigación y será la autoridad ministerial la encargada de esclarecer lo sucedido. (El Heraldo de Saltillo)