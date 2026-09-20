Localizan a menor de 13 años tras operativo de búsqueda en Bella Unión, Arteaga

La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Arteaga, en coordinación con Protección Civil y Bomberos, localizó a un menor de 13 años que había sido reportado como extraviado en la comunidad de Bella Unión.

El reporte se recibió a las 17:15 horas de este sábado, por lo que se activó un dispositivo de búsqueda en la comunidad y sus alrededores. De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, el menor había salido de su domicilio tras un desacuerdo familiar, sin que se conociera su paradero.

Los elementos realizaron recorridos por las calles aledañas y las inmediaciones de la carretera federal 57. A las 21:00 horas de este sábado, el menor fue localizado en el kilómetro 229 de dicha vía y trasladado a las instalaciones de la Dirección de Policía Preventiva Municipal.

Posteriormente, fue entregado a la licenciada Karla Alonso Correa, encargada de la PRONNIF en Arteaga, para dar seguimiento a las diligencias correspondientes.

La coordinación entre las corporaciones municipales permitió atender oportunamente el reporte y concluir satisfactoriamente las labores de localización. (El Heraldo de Saltillo)