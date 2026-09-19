Destaca Coahuila en Foro Nacional Laboral COPARMEX 2026

Chihuahua.- La secretaria del Trabajo de Coahuila, Nazira Zogbi Castro, participó en el Foro Nacional Laboral COPARMEX 2026, realizado en la ciudad de Chihuahua, donde compartió la visión y experiencia de Coahuila frente a los retos y oportunidades que plantea el futuro del trabajo en México.

Durante su participación en el panel “El futuro del trabajo en México: Perspectivas desde los Estados”, Zogbi Castro señaló que el mundo laboral atraviesa una transformación acelerada, impulsada por factores como la automatización, la inteligencia artificial, la electromovilidad y la incorporación de nuevas tecnologías a los procesos productivos.

Ante este escenario, destacó que uno de los principales desafíos es preparar al talento humano para responder a las nuevas necesidades de las empresas, por lo que la capacitación continua, el desarrollo de nuevas habilidades, la certificación de competencias y la reconversión laboral serán fundamentales para mantener la competitividad y generar mejores oportunidades de empleo.

La Secretaria del Trabajo expuso que sectores estratégicos como el automotriz, la manufactura avanzada, los semiconductores y las tecnologías limpias demandarán perfiles cada vez más especializados, por lo que resulta indispensable fortalecer la coordinación entre gobiernos, empresas, trabajadores e instituciones educativas.

Asimismo, compartió las estrategias que se impulsan en Coahuila para identificar las habilidades que demanda el sector productivo, fortalecer la vinculación laboral y acercar herramientas de capacitación y certificación a las y los trabajadores.

Destacó también los programas de formación dirigidos a mandos medios en temas de gestión laboral, liderazgo y relaciones laborales, orientados a mejorar la productividad, fortalecer los ambientes de trabajo y contribuir a relaciones laborales más armónicas.

Zogbi Castro subrayó que esta transformación debe ir acompañada de inclusión laboral, igualdad de oportunidades y trabajo digno, particularmente para jóvenes, mujeres y personas que enfrentan mayores barreras para incorporarse al mercado laboral.

Otro de los temas abordados fue la importancia del diálogo social tripartito como una herramienta para construir acuerdos entre gobierno, empleadores y trabajadores, preservar la paz laboral y acompañar de manera responsable los cambios que enfrenta el mundo del trabajo.

En este contexto, señaló que la implementación de la reducción de la jornada laboral hacia las 40 horas semanales requiere diálogo, gradualidad y coordinación entre los distintos sectores, a fin de avanzar protegiendo los derechos de las personas trabajadoras y, al mismo tiempo, atendiendo las condiciones y necesidades de los centros de trabajo.

La participación de Coahuila en este encuentro nacional permitió compartir las experiencias y políticas laborales que se desarrollan en la entidad, así como fortalecer el intercambio de ideas sobre los desafíos que enfrentan los estados ante la transformación del empleo.

“En Coahuila tenemos claro que el futuro del trabajo se construye desde hoy: capacitando a nuestra gente, fortaleciendo el diálogo entre trabajadores y empleadores y generando las condiciones para que las nuevas inversiones se traduzcan en empleos formales, competitivos y con mejores oportunidades para las familias”, puntualizó Zogbi Castro. (El Heraldo de Saltillo)