Protección al consumidor en estacionamientos de paga: Jorge Valdés  

En sesión ordinaria y mediante punto de acuerdo, el diputado Jorge Arturo Valdés Flores exhortó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Coahuila a verificar, inspeccionar y, en su caso, sancionar estacionamientos públicos de paga que incumplan obligaciones como proveedores de servicios, con el fin de proteger los derechos del consumidor.

El diputado solicitó la intervención de la Profeco, con el objetivo de que estacionamientos públicos de paga, que al cobrar por un servicio entran en la categoría de “proveedores”, cumplan con lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De acuerdo con Valdés Flores, en dicho ordenamiento legal se establece que la Procuraduría puede llevar a cabo un procedimiento de verificación en cuanto a la entrega obligatoria de un boleto físico al consumidor, mismo que debe contener datos fiscales del proveedor de servicio, así como la información para facturación.

De igual forma, la Procuraduría puede verificar el buen funcionamiento de relojes checadores y cronómetros, mediante la calibración de las máquinas de cobro, para garantizar que registren el tiempo real transcurrido. Si están en regla, portarán el sello amarillo o el holograma de la Profeco.

Así mismo, la Profeco tiene la facultad de inspeccionar la exhibición adecuada de tarifas, garantizando que los precios por hora y por fracción estén completamente a la vista del público antes de ingresar, señaló el diputado.

En ese mismo sentido, Jorge Valdés mencionó que la Profeco debe revisar los contratos de adhesión; específicamente, que los términos del servicio (habitualmente impresos al reverso del boleto) estén registrados para evitar cláusulas abusivas. (El Heraldo de Saltillo)