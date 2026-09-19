Participan más de 800 personas en simulacros de Protección Civil en Ramos Arizpe

Escuelas, comercios y espacios recreativos realizaron ejercicios de evacuación para fortalecer la prevención y capacidad de respuesta

Al menos 839 personas participaron este sábado en ejercicios de evacuación realizados en distintos puntos de Ramos Arizpe, como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Municipal con motivo del Día Nacional de Protección Civil.

A través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, se brindó acompañamiento a instituciones educativas, establecimientos comerciales y espacios recreativos para poner a prueba sus protocolos de actuación ante diferentes escenarios de emergencia.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que estos ejercicios permiten fortalecer una cultura de prevención entre la población y preparar tanto a ciudadanos como a instituciones para saber cómo actuar ante una situación real.

“En una emergencia cada minuto cuenta y saber qué hacer puede hacer una gran diferencia. Estos ejercicios nos permiten practicar, detectar áreas de oportunidad y, sobre todo, generar conciencia de que la protección civil es responsabilidad de todos”, señaló.

Uno de los ejercicios se desarrolló en el CETIS 60, ubicado en la colonia Blanca Esthela, bajo la hipótesis de una amenaza de bomba. En el plantel fueron evacuadas 584 personas: 550 estudiantes, 30 docentes y administrativos, así como cuatro personas adicionales, en un tiempo de 2 minutos con 20 segundos.

En Soriana se simuló un incendio en el área de cocina, lo que permitió poner en marcha el protocolo para evacuar a 190 personas entre colaboradores, locatarios y clientes. El desalojo del establecimiento se completó en 2 minutos con 48 segundos y el ejercicio concluyó con normalidad.

Mientras que en el parque AquaRamos se trabajó bajo la hipótesis de un conato de incendio. En este punto fueron evacuadas 65 personas entre visitantes y trabajadores en un tiempo de 2 minutos con 55 segundos.

El director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Javier Sánchez Aguirre, explicó que personal de la dependencia acudió a diferentes puntos de la ciudad para acompañar y supervisar los ejercicios.

“Lo importante de un simulacro es que las personas conozcan las rutas de evacuación, identifiquen los puntos de reunión y sepan cómo reaccionar de manera ordenada ante una emergencia. La prevención se construye practicando y estando preparados”, indicó.

Sánchez Aguirre señaló que este tipo de actividades también permiten evaluar los tiempos de respuesta y los procedimientos internos de cada establecimiento o institución para identificar aspectos que puedan fortalecerse.(El Heraldo de Saltillo)