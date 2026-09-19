Reforestación es permanente en Saltillo: Javier Díaz

Realizan arborización urbana en Bosque Lineal Urbano

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, señaló que, en equipo con el Gobernador Manolo Jiménez, se trabaja de manera permanente con acciones de reforestación con el objetivo de impulsar la preservación del medio ambiente.

Apuntó que a través de diferentes esfuerzos se ha logrado la reforestación de más de 30 mil árboles y plantas, así como la producción de más de 33 mil ejemplares en el vivero municipal y la incorporación de más de 17 mil plantas mediante compensaciones ambientales y donaciones.

“El cuidado del medio ambiente ha sido fundamental en esta administración y buscamos sumar cada día más las labores de reforestación por todos los sectores de Saltillo”, dijo el alcalde.

Este sábado, con la presencia de María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva del Gobierno del Estado, se llevó a cabo una jornada de arborización en el Bosque Lineal Urbano, ubicado en el bulevar Fundadores, en el sector Magisterio, donde se plantaron 60 árboles de diferentes especies.

La funcionaria estatal indicó que esta acción se llevó a cabo en coordinación con el Gobierno del Estado, Grupo Bimbo, la asociación civil Ecopil y vecinos del sector.

Gracias a ello, se plantaron ejemplares de mezquite, retama, anacahuita, fresno, anacua y palo blanco, como parte del programa “Buen Vecino”.

En equipo, trabajamos por la reforestación

Javier Díaz destacó que gracias al apoyo y respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, de diferentes empresas, asociaciones e instituciones educativas, así como del Consejo de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, se trabaja de manera permanente en acciones de reforestación.

El alcalde mencionó que la administración municipal se sumó a la campaña estatal “Verde Verde Coahuila 2026”, impulsada por el Gobierno del Estado en los 38 municipios, en la que Saltillo recibió más de 6 mil árboles.

Recordó también el compromiso de empresas como RIC ENERGY para fortalecer la conservación de las áreas naturales, que realizó una donación de 6 mil 250 pinos piñoneros para la recuperación de 10 hectáreas en el Cañón de San Lorenzo.

“Dentro del programa Bosque Urbano Lineal, empresas como GM nos donaron más de 50 ejemplares y reforestaron la parte principal del bulevar Fundadores. Agradezco que cada vez más instituciones, empresas, organizaciones y voluntarios se sumen a esta acción por el planeta”, refirió.

Javier Díaz reiteró su compromiso para seguir trabajando unidos para construir un Saltillo más verde, más sostenible y con una mejor calidad de vida para todas y todos.

Durante la jornada de arborización en el Bosque Lineal Urbano, ubicado en el bulevar Fundadores, se contó con la participación de Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; Alejandra Máynez, directora de Conservación de la Secretaría de Medio Ambiente; así como representantes de Ecopil, Grupo Bimbo y del Gobierno Municipal de Saltillo. (El Heraldo de Saltillo)