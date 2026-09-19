Crecen señalamientos contra prefecto del CECyTEC de Ramos Arizpe; Alumnas temen represalias

Luego de que trascendieran señalamientos por presunto acoso de un prefecto del CECyTEC “Felipe Carrillo Puerto” hacia alumnas del plantel educativo ubicado en el Parque Industrial Santa María, en Ramos Arizpe, más estudiantes compartieron testimonios en los que aseguran haber enfrentado conductas que consideran inapropiadas por parte del mismo trabajador.

Una de las alumnas relató que ella y otra compañera comenzaron a sentirse incómodas desde el primer semestre debido, según su testimonio, a la manera en que el prefecto las observaba y buscaba acercarse a ellas. Afirmó que, después de dejar de saludarlo y reportar algunas de estas situaciones, la relación cambió y comenzaron a recibir llamados de atención con mayor frecuencia.

“Era la misma mirada morbosa; si te hablaba y no le hacías caso, sentíamos que después se desquitaba contigo. Podía encontrarte cuando ibas al baño o fuera del salón y decirte que te iba a levantar un reporte o que le iba a hablar a tu mamá, aunque no estuvieras haciendo nada indebido”, relató una de las estudiantes.

De acuerdo con las jóvenes, los señalamientos no corresponderían únicamente a estudiantes que actualmente cursan tercero y quinto semestre, pues aseguran conocer testimonios similares de alumnas que ya egresaron del plantel. Incluso señalaron que algunas de esas conductas habrían sido advertidas desde años anteriores, por lo que consideran necesario que las autoridades educativas amplíen la investigación y escuchen a estudiantes de distintas generaciones.

“El prefecto nos preguntaba siempre a las compañeras dónde teníamos determinados tatuajes y si podía verlos, obviamente nos sentíamos acosadas ya que escalaba su insistencia al querer incluso pedirnos que levantáramos la blusa, lo cual ya era demasiado”, relató otra de las estudiantes.

Del mismo modo, las alumnas señalaron que su principal preocupación es que el trabajador permanezca en contacto con alumnas de nuevo ingreso mientras se determina lo ocurrido. También manifestaron incertidumbre sobre las consecuencias que podrían enfrentar por hacer públicos sus testimonios.

“Más que nada, el temor es que haya represalias en nuestra contra. Queremos alzar la voz, ya lo hemos hecho, pero no queremos daño hacia nuestra persona. Buscamos que esta situación le den un alto”, expresó.

Los nuevos testimonios se suman a los señalamientos difundidos previamente sobre el mismo trabajador. Ante la existencia de varias versiones coincidentes, las alumnas esperan que las autoridades del CECyTEC y las instancias educativas competentes profundicen las indagatorias, reciban formalmente los testimonios y determinen, con respeto al debido proceso y a la protección de las estudiantes, si existe responsabilidad en las conductas denunciadas. (EDUARDO SERNA).