Incendio consume casi por completo una camioneta en Ramos Arizpe

Una camioneta tipo Jeep terminó prácticamente consumida por el fuego luego de registrarse un incendio mientras era trasladada en una grúa sobre el libramiento Norponiente, a la altura del kilómetro 41.

El incidente movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron al sitio tras recibir el reporte de emergencia y realizaron las maniobras necesarias para controlar las llamas que envolvieron la unidad.

El fuego avanzó rápidamente y provocó daños de consideración en prácticamente toda la camioneta, por lo que posteriormente fue declarada como pérdida total.

De acuerdo con lo señalado por Erick “N”, de 36 años, la unidad era transportada en una grúa debido a que previamente había presentado una falla mecánica. Sin embargo, indicó que desconoce qué pudo haber provocado el incendio.

Los cuerpos de emergencia trabajaron en la zona para evitar que las llamas se propagaran y garantizar condiciones de seguridad mientras se realizaban las labores de control y enfriamiento.

A pesar de lo aparatoso del incendio, no se reportaron personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales de consideración en la camioneta.

Las circunstancias que originaron el fuego quedaron sujetas a la valoración correspondiente, sin que hasta el momento se haya establecido de manera oficial la causa del incendio. (El Heraldo de Saltillo)