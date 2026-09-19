Adulto mayor de 92 años pide auxilio; UNIF interviene ante presunta omisión de cuidados en Saltillo

La noche de este viernes, elementos de la Unidad de Integración Familiar (UNIF) atendieron el reporte de un adulto mayor que presuntamente solicitaba auxilio de manera desesperada desde el interior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Maclovio Herrera y Dionisio García, en la Zona Centro de Saltillo.

De acuerdo con el reporte recibido por las autoridades, vecinos escucharon al hombre pedir ayuda, situación que generó preocupación y motivó la intervención de los cuerpos de seguridad.

Al llegar al inmueble, los oficiales Felipe Granados Hernández, Jesús Montalvo Hernández y Monserrat López Jiménez localizaron a Francisco Vega, de 92 años, quien permitió el acceso de los uniformados a su vivienda para verificar sus condiciones.

Durante la intervención, los elementos de la UNIF constataron que el adulto mayor tenía hambre, por lo que le proporcionaron alimentos y permanecieron con él mientras se establecía comunicación con sus familiares.

En el domicilio también fue localizada una bitácora de visitas, en la que se registran los recorridos que realizan periódicamente sus hijos para supervisarlo.

Posteriormente, los oficiales lograron establecer contacto con las hijas de Francisco, quienes acudieron al domicilio y señalaron que no sería la primera ocasión en que el adulto mayor solicita auxilio.

Las familiares explicaron que algunos de los reportes han sido realizados por otro hijo de Francisco, quien actualmente radica en Estados Unidos y, según lo manifestado por ellas, no acude personalmente a visitarlo.

Ante la situación, los elementos de la UNIF recomendaron a las hijas acercarse con Patricia Moreno, coordinadora de la Unidad de Integración Familiar, con la finalidad de recibir orientación y determinar las alternativas de apoyo disponibles para garantizar el bienestar del adulto mayor.

Las familiares manifestaron además que buscarían la posibilidad de ingresarlo a un asilo o institución especializada, al considerar que podría ser una alternativa para brindarle atención y cuidados permanentes.

Cabe señalar que, según lo informado durante la intervención, este caso ya ha sido atendido en anteriores ocasiones por elementos de la UNIF, debido a reportes relacionados con el adulto mayor.

La situación quedó nuevamente bajo seguimiento de las autoridades correspondientes, mientras la familia analiza las opciones para garantizar que Francisco, a sus 92 años, cuente con alimentación, compañía, atención y condiciones adecuadas para su bienestar. (El Heraldo de Saltillo)