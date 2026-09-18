Abandera Coahuila a su delegación rumbo a la Paralimipiada Nacional Conade 2026

Torreón.- Antonio Cepeda Licón, director general del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec) presidió la ceremonia de abanderamiento de la delegación Coahuila que participará en la Paralimpiada Nacional Conade 2026, actividades que se llevarán a cabo en Jalisco

En la Paralimpiada Nacional 2026 Coahuila estará representado por 36 atletas que competirán en las disciplinas de tenis de mesa, fútbol para ciegos, atletismo y natación.

Cepeda Licón estuvo acompañado por autoridades deportivas, entrenadores, familiares y los atletas que representarán a la entidad en esta justa nacional.

Durante la ceremonia de abanderamiento, se reconoció el esfuerzo, dedicación y compromiso de los deportistas coahuilenses, quienes se preparan para enfrentar este importante reto deportivo y poner en alto el nombre de Coahuila.

Con el respaldo de sus familias, entrenadores e instituciones deportivas, la delegación coahuilense emprenderá su participación con el objetivo de conseguir buenos resultados y demostrar el talento, disciplina y perseverancia que caracteriza a sus atletas. (El Heraldo de Saltillo)