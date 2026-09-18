Admite CSP rezago en sistema de salud

Ciudad de México. – Luego de ser cuestionada sobre la afirmación del ex presidente Andrés Manuel López Obrador de que México ya contaba con un sistema de salud como el de Dinamarca, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el sistema público todavía requiere más camas hospitalarias.

La mandataria también confesó que el rezago acumulado durante 36 años no puede resolverse en uno o dos años.

Durante su conferencia matutina en Irapuato, Guanajuato, Sheinbaum Pardo defendió los avances de la Administración anterior y aseguró que López Obrador dejó un sistema de salud mejor al que recibió. Sostuvo que su Gobierno continúa con la ampliación y modernización de la infraestructura médica.

«El presidente López Obrador dejó un sistema de salud mejor que lo que recibió, eso sin duda y nosotros lo tomamos de ahí y vamos avanzando todos los días», respondió.

Para dimensionar el rezago, Sheinbaum afirmó que entre 1943, cuando se creó el IMSS, y 1982 se incorporaron alrededor de 29 mil 500 camas hospitalarias, mientras que entre 1983 y 2018 se agregaron únicamente unas 4 mil.

Ese mismo diagnóstico fue presentado por la Presidenta en su Segundo Informe de Gobierno, donde atribuyó la diferencia al deterioro de la infraestructura sanitaria durante ese periodo.

Sheinbaum indicó que las Administraciones de López Obrador y la suya contemplan incorporar alrededor de 9 mil camas en un periodo de 12 años. Explicó que la demanda hospitalaria también ha aumentado por el crecimiento de la población trabajadora, el incremento de las enfermedades crónicas y las necesidades de atención que quedaron expuestas durante la pandemia.

«Evidentemente, pues lo que se requiere es más número de camas, pero si tienes 36 años de rezago en donde sólo se construyeron 4 mil, pues no lo resuelves en un año, en dos», sostuvo Sheinbaum.

A pregunta expresa, la presidenta rechazó que no existan recursos para realizar mejoras en una clínica de Guanajuato, como habrían planteado diputados federales. Aseguró que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS-Bienestar cuentan con presupuesto adecuado para fortalecer sus servicios.

«Es falso. El IMSS tiene suficientes recursos, el ISSSTE. Estamos, pues, recuperando años de abandono. Inició el presidente López Obrador y nosotros estamos avanzando, y el IMSS-Bienestar tiene recursos. Este año hay un aumento del 11 por ciento en el presupuesto para salud», afirmó.

Como parte de ese proceso, el IMSS mantenía en mayo trabajos en 19 frentes de obra para la ampliación de su infraestructura hospitalaria en el País.

Sheinbaum añadió que el Seguro Social cuenta ahora con un sistema digital y que su Gobierno trabaja particularmente en mejorar la operación de las áreas de urgencias.

Aunque defendió los avances de las Administraciones de López Obrador y la suya, la Presidenta reconoció que la ampliación de camas, hospitales y servicios continuará como una tarea de largo plazo ante el déficit de infraestructura acumulado durante décadas. (AGENCIA REFORMA)