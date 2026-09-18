Participan cerca de 30 mil personas en Saltillo en 329 simulacros

Se trabaja para impulsar la cultura de prevención en todos los sectores

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, informó que se llevaron a cabo en la ciudad un total de 329 simulacros, contando con la participación de cerca de 30 mil personas.

En el marco del Día Nacional de Protección Civil, Francisco Martínez Ávalos, director de la dependencia, señaló que con el apoyo del alcalde Javier Díaz González, se coordinó para impulsar en cada simulacro la cultura de la prevención entre la población.

“Participaron dependencias, empresas, comercios, instituciones educativas y los 3 órdenes de gobierno. Gracias a todas las personas que participaron y por tomar muy en serio este trabajo preventivo, recordamos que prevenir es vivir”, dijo.

Mencionó que en el simulacro que se llevó a cabo en la Presidencia Municipal de Saltillo, con la presencia del secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro, se evacuaron cerca de 650 personas en un tiempo aproximado de cuatro minutos y 30 segundos.

Silvia Arellano Rodríguez, vocal de capacitación de la Unidad Interna, señaló que cada año el personal experto de la Dirección de Protección Civil y Bomberos brinda capacitación a las brigadas que se tienen en la Presidencia Municipal.

Informó que se identifican con chaleco rojo los de incendios; con chaleco amarillo, búsqueda y rescate; con chaleco verde, evacuación y repliegue; y con chaleco blanco, primeros auxilios.

“Gracias al personal de Presidencia que participa como brigadista, hoy reafirmamos que las personas con las que trabajamos son importantes, su vida vale para quienes, sin esperar nada a cambio, decidimos formar parte de estas brigadas, acción que contribuye, sin lugar a dudas, a generar una sociedad solidaria”, dijo.

Cabe destacar que se llevó a cabo también un simulacro en el Instituto Tecnológico de Saltillo, en el que se presentó una hipótesis de amenaza de bomba y en el que participaron más de 4 mil 500 personas, entre alumnado y personal docente. (El Heraldo de Saltillo)