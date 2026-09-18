Reduce Guanajuato 75% los homicidios, pero lidera en 2026

León.- Aunque Guanajuato redujo 75 por ciento el promedio diario de víctimas de homicidio doloso respecto a febrero de 2025, se mantiene en el primer lugar nacional por el número de asesinatos acumulados en 2026.

El informe de seguridad presentado ante la presidenta Claudia Sheinbaum reportó que el promedio pasó de 12.7 víctimas diarias en febrero de 2025, el punto más alto de la actual Administración, a 3.2 en agosto de este año.

Pese a la reducción, Guanajuato concentró 8.5 por ciento de los homicidios dolosos registrados en el País entre enero y agosto de 2026, seguido por Baja California, con 8.4 por ciento, y Chihuahua, con 8 por ciento, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentadas el 8 de septiembre.

Este viernes, Sheinbaum atribuyó la disminución de los asesinatos a la coordinación entre autoridades federales y estatales, así como a las operaciones contra grupos generadores de violencia.

«Guanajuato, en 2024, era el estado que más homicidios dolosos tenía; pero, además, se había mantenido en 12, 13 homicidios diarios por varios meses, años quizá.

«Entonces, esta reducción es muy significativa, y tiene que ver con el trabajo conjunto, desde atención a las causas hasta las detenciones que realiza la Fiscalía del Estado y la Fiscalía General de la República», afirmó.

La mandataria destacó la disminución registrada entre febrero y marzo de 2025 y la relacionó con la captura de integrantes de una célula delictiva.

«Eso tiene que ver con la detención de elementos de un grupo delictivo; la detención no fue en Guanajuato, fue en otro estado de la República», señaló.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que la célula era encabezada por un hombre apodado «Alfa» y que para desarticularla se desplegaron operaciones en tres entidades.

«Había una célula delictiva sumamente violenta dirigida por un sujeto apodado ‘Alfa’. Se hicieron tres operaciones en conjunto en tres estados distintos, también una aquí en Guanajuato y se detuvieron a 11 personas.

«De ahí, obviamente, han venido una serie de detenciones y varias operaciones que se han realizado en conjunto, pero esa fue precisamente muy importante porque se ve un punto de quiebre de personas que estaban instruyendo todos los días ejecuciones de manera directa», sostuvo.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, informó que el promedio diario de homicidios bajó 75 por ciento desde el máximo registrado en febrero de 2025.

La reducción continuó después de ese mes: el promedio pasó a 11.1 víctimas diarias en marzo y a 6.5 en abril, mientras que

posteriormente se mantuvo por debajo de seis, hasta registrar 3.1 en julio y 3.2 en agosto.

En el promedio anual, Guanajuato pasó de 12.3 víctimas diarias en 2020 a 7 en 2025 y 4 en lo que va de 2026.

Figueroa indicó que, de mantenerse la tendencia, este año será el de menor promedio de homicidios dolosos en la entidad en los últimos ocho años.

García Harfuch reportó además que del 1 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026 fueron detenidas más de 10 mil 600 personas en Guanajuato, entre ellas 172 objetivos prioritarios identificados como generadores de violencia.

En ese periodo, las autoridades aseguraron más de 6 toneladas de droga, más de mil pastillas de fentanilo, 2 mil armas de fuego y 72 mil cartuchos, además de inhabilitar dos laboratorios para la producción de metanfetamina. (AGENCIA REFORMA)