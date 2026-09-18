Alberto Guadalupe Pérez Rodríguez

Falleció el 18 de septiembre del 2026 a la edad de 78 años

Cremación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

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Ramona Hermenegilda Dávila Estrada

Falleció el 17 de septiembre del 2026 a la edad de 77 años

Velación en la capilla Oratorio Valdés Sánchez

Ubicada en Blvd. Jesús Valdés Sánchez e Hidalgo

Misa en la Iglesia La Luz a las 09:00 hrs

Inhumación este sábado en un Panteón de la Localidad

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Juan Manuel Figueroa Mireles

Falleció el 17 de septiembre del 2026 a la edad de 61 años

Velación en capilla Fundadores 2

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Inhumación este sábado en un Panteón de la Localidad

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Evangelina Farías De Dios

Falleció el 18 de septiembre del 2026 a la edad de 48 años

Velación en capilla Sur 2

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Cremación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo

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Juan Gallegos Ramírez

Falleció el 17 de septiembre del 2026 a la edad de 83 años

Velación en capilla Sixtina

Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza

Cremación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Idmelda Rico Villarreal

Falleció el 16 de septiembre del 2026 a la edad de 83 años

Velación en la capilla Hidalgo

Ubicada en Hidalgo y Blvd. Jesús Valdés Sánchez

Inhumación este sábado en un Panteón de la Localidad

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Ubaldo Ismael Martínez Salas

Falleció el 17 de septiembre del 2026 a la edad de 17 años

Velación en capilla Sur 1

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Inhumación este sábado en un Panteón De la Localidad

Izela Martha Isabel Pecero Martínez

Falleció el 17 de septiembre del 2026 a la edad de 38 años

Velación en capilla Tepeyac

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Inhumación este sábado en un Panteón De la Localidad