Alberto Guadalupe Pérez Rodríguez
Falleció el 18 de septiembre del 2026 a la edad de 78 años
Cremación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo
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Ramona Hermenegilda Dávila Estrada
Falleció el 17 de septiembre del 2026 a la edad de 77 años
Velación en la capilla Oratorio Valdés Sánchez
Ubicada en Blvd. Jesús Valdés Sánchez e Hidalgo
Misa en la Iglesia La Luz a las 09:00 hrs
Inhumación este sábado en un Panteón de la Localidad
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Juan Manuel Figueroa Mireles
Falleció el 17 de septiembre del 2026 a la edad de 61 años
Velación en capilla Fundadores 2
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Inhumación este sábado en un Panteón de la Localidad
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Evangelina Farías De Dios
Falleció el 18 de septiembre del 2026 a la edad de 48 años
Velación en capilla Sur 2
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Cremación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo
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Juan Gallegos Ramírez
Falleció el 17 de septiembre del 2026 a la edad de 83 años
Velación en capilla Sixtina
Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza
Cremación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Idmelda Rico Villarreal
Falleció el 16 de septiembre del 2026 a la edad de 83 años
Velación en la capilla Hidalgo
Ubicada en Hidalgo y Blvd. Jesús Valdés Sánchez
Inhumación este sábado en un Panteón de la Localidad
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Ubaldo Ismael Martínez Salas
Falleció el 17 de septiembre del 2026 a la edad de 17 años
Velación en capilla Sur 1
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Inhumación este sábado en un Panteón De la Localidad
Izela Martha Isabel Pecero Martínez
Falleció el 17 de septiembre del 2026 a la edad de 38 años
Velación en capilla Tepeyac
Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama
Inhumación este sábado en un Panteón De la Localidad