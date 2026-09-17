DESDE MI ESCRITORIO

Inteligencia Artificial: entre la oportunidad y el riesgo

La Inteligencia Artificial (IA) dejó de ser una promesa del futuro. Ya está aquí. Escribe, traduce, programa, analiza documentos, genera fotografías y videos, ayuda en investigaciones científicas y comienza a ejecutar tareas cada vez más complejas con menor intervención humana.

Y precisamente ahí comienza la discusión.

En los últimos meses han aumentado las publicaciones y advertencias sobre los posibles peligros de una Inteligencia Artificial cada vez más poderosa. El International AI Safety Report 2026, elaborado con la participación de más de 100 expertos y respaldado por representantes de más de 30 países y organismos internacionales, reconoce que existen daños que ya están documentados y otros escenarios que siguen siendo inciertos, pero que podrían alcanzar consecuencias graves.

La Inteligencia Artificial representa una de las herramientas con mayor potencial de transformación de las últimas décadas. Ese es el lado positivo: una herramienta capaz de multiplicar las capacidades humanas.

Pero existe otra cara.

Uno de los peligros más inmediatos no es que una máquina despierte mañana y decida dominar al mundo. Es algo mucho más cercano: que millones de personas comiencen a confiar ciegamente en sistemas que todavía se equivocan.

Los modelos actuales pueden entregar información falsa con enorme seguridad. El informe internacional de seguridad de 2026 documenta riesgos relacionados con errores, fraude, extorsión, imágenes íntimas creadas sin consentimiento, manipulación y otros usos criminales. También registra casos donde fallas de sistemas de IA han contribuido a errores médicos, referencias jurídicas inexistentes y pérdidas económicas.

A ello se suma uno de los mayores desafíos de nuestra época: ya no siempre podemos creer en lo que vemos o escuchamos.

Una fotografía puede ser falsa. Una voz puede clonarse. Un video puede mostrar a una persona diciendo algo que jamás dijo. Una noticia aparentemente bien redactada puede haber sido fabricada en segundos.

Existen además riesgos económicos. Conforme estas herramientas sean capaces de realizar más actividades administrativas, creativas, técnicas y profesionales, algunas tareas serán automatizadas y otras cambiarán profundamente. El verdadero desafío probablemente no será simplemente determinar cuántos empleos desaparecerán, sino qué trabajadores lograrán adaptarse y quiénes quedarán rezagados.

También están la privacidad, el manejo de datos personales, los sesgos, la ciberseguridad y la concentración de una tecnología extraordinariamente poderosa en un reducido número de empresas.

Y después aparece el escenario que más inquietud genera: sistemas capaces de operar con mayor autonomía.

Incluso en estos días, nuevas publicaciones internacionales volvieron a colocar el tema en el centro del debate después de reportes sobre comportamientos inesperados de sistemas avanzados de IA, lo que ha intensificado la discusión sobre transparencia, supervisión independiente y controles más estrictos.

Aquí es importante separar evidencia de especulación.

No existe consenso científico de que una Inteligencia Artificial vaya inevitablemente a rebelarse contra la humanidad, mucho menos sobre cuándo podría ocurrir algo semejante. Los escenarios extremos siguen siendo materia de investigación y debate. En cambio, fraude, desinformación, suplantación de identidad, errores, manipulación, problemas de privacidad y determinados riesgos de ciberseguridad son preocupaciones actuales y documentadas.

Por eso quizá estamos formulando mal la pregunta.

No se trata de decidir si la Inteligencia Artificial es buena o mala.

La pregunta es qué vamos a hacer los seres humanos con ella y qué límites estableceremos antes de entregarle responsabilidades demasiado importantes.

La historia demuestra que prácticamente toda gran revolución tecnológica trae consigo oportunidades y riesgos. La diferencia con la Inteligencia Artificial está en la velocidad: está evolucionando mucho más rápido que nuestras leyes, nuestras instituciones y, posiblemente, nuestra capacidad social para comprender plenamente sus consecuencias.

Prohibirla sería cerrar los ojos al futuro. Utilizarla sin límites sería igualmente irresponsable. La respuesta parece encontrarse en otro punto: tener educación digital, transparencia, regulación proporcional al riesgo, protección de datos, sistemas de verificación, evaluaciones independientes y, sobre todo, mantener al ser humano en las decisiones importantes.

Porque la Inteligencia Artificial puede ayudarnos a pensar, pero no debería sustituir nuestra responsabilidad de hacerlo.

Puede aconsejarnos, pero debemos conservar la capacidad de cuestionarla.

Puede multiplicar nuestro conocimiento, pero también nuestros errores.

El verdadero peligro quizá no sea que las máquinas aprendan demasiado, sino que los seres humanos dejemos de pensar por nosotros mismos.

Adiós al compañero Oliverio

Ayer por la tarde, se dio conocer la noticia del fallecimiento del compañero Oliverio del Angel, fotógrafo decano, servicial y atento.

Lo conocí en la época de los ochentas y siempre con un saludo amable hacia un servidor, ¿cómo está joven Reyes?, siempre me decía las veces que lo veía en algún evento o en la calle.

Va mi solidaridad a su familia.

Descanse en paz, el compañero Oliverio.

Buen fin de semana, la frase: No te quedes esperando a que pase algo, levántate y haz que pase. ¡Ánimo!