Recibe José Torres el Premio Estatal de Periodismo 2026

El jefe de Información de El Heraldo de Saltillo fue reconocido en la categoría de Medios Digitales por una cobertura en vivo realizada sobre un caso de matricidio ocurrido en Saltillo

En una ceremonia realizada este jueves en Villa Ferré, en Saltillo, y encabezada por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, el periodista y jefe de información de El Heraldo de Saltillo, José de Jesús Torres Anguiano, recibió el Premio Estatal de Periodismo 2026, en la categoría de Medios Digitales, por su trabajo de cobertura en vivo.

El reconocimiento corresponde a la cobertura denominada «Matricidio en Saltillo», realizada a través de TikTok, Facebook, Instagram y el portal web de El Heraldo de Saltillo, con motivo de un caso registrado en Saltillo a principios de año en la colonia Conquistadores.

Con este galardón, Torres Anguiano suma seis Premios Estatales de Periodismo, luego de haber obtenido anteriormente reconocimientos en las ediciones de 2015, 2016, 2017, 2018 y 2024.

La edición 2026 del certamen reunió 415 trabajos periodísticos, correspondientes a las categorías de Prensa Escrita, Radio, Televisión y Medios Digitales. Después del proceso de evaluación, fueron seleccionados 19 trabajos ganadores por su calidad, profundidad, relevancia social y aportación al ejercicio periodístico.

En la categoría de Medios Digitales también fueron reconocidos Adriana Tomasita Cruz Sifuentes, de La Voz, por el mejor trabajo periodístico, y Ligia Marcela León Carrillo, de Portal Viva La Comarca, por Diseño de Portal Web.

«Felicidades, de entrada a los que reconocieron por algún artículo, algún reportaje, alguna fotografía, alguna entrevista, sigan trabajando con profesionalismo y les deseo lo mejor, que siga habiendo muchos más éxitos porque el que hayan sido reconocidos no es obra de la casualidad, es porque están ahí picando piedra, están siendo perseverantes y están buscando hacer bien su trabajo, se los reconocemos y les deseamos lo mejor», expresó en su mensaje el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

«Una autoridad verdaderamente democrática sabe escuchar, explicar y responder, la entrega del Premio Estatal de Periodismo reconoce el talento profesional y, en mi concepto, celebra tres valores que sostienen nuestra convivencia, la libertad, la seguridad y la información, entre esos valores existe un vínculo que no podemos romper, no puede haber información verdadera sin libertad, no puede ejercerse plenamente la libertad sin seguridad y no puede construirse una seguridad legítima sin información», remarcó el subsecretario de Gobierno de Coahuila y titular de Comunicación Institucional, Diego Rodríguez Canales. (TEXTO: OMAR SOTO / FOTO: MARIANA FALCÓN)