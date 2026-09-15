Gabino Correa Arteaga

Falleció el 14 de Septiembre del 2026 a la edad de 51 años

Velación en la capilla Zaragoza

Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez

Inhumación este martes en un panteón de la localidad

Teresa De Jesús Sánchez González

Falleció el 14 de Septiembre del 2026 a la edad de 70 años

Velación en capilla Sur 2

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Inhumación este martes en el panteón Jardines del Santo Cristo

Rodolfo González Pérez

Falleció el 14 de Septiembre del 2026 a la edad de 89 años

Velación en la capilla Oratorio Valdés Sánchez

Ubicada en Blvd. Jesús Valdés Sánchez e Hidalgo

Misa en la Capilla del panteón Jardines del santo Cristo las 15:00 hrs

Inhumación este martes en el panteón Jardines del Santo Cristo

Marilú Peña González

Falleció el 14 de Septiembre del 2026 a la edad de 75 años

Velación en capilla Reconciliación

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Cremación este miércoles en el panteón Jardines del Santo Cristo

Ma. Elena De León Escobedo

Falleció el 14 de Septiembre del 2026 a la edad de 74 años

Velación en capilla Redención

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Inhumación este miércoles en el panteón Jardines del Santo Cristo

Aurelio Garcia Lucio

Falleció el 14 de Septiembre del 2026 a la edad de 66 años

Velación en la capilla Hidalgo

Ubicada en Hidalgo y Blvd. Jesús Valdés Sánchez

Misa en el Santuario de Nuestra Sra. de Guadalupe a las 12:00 hrs

Inhumación este miércoles en un panteón de la localidad

María de Lourdes Medellín Picón

Falleció el 15 de Septiembre del 2026 a la edad de 54 años

Velación en capilla Fundadores 2

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Inhumación este miércoles en el panteón Jardines del Santo Cristo

Ever Eloy Rodríguez Luevano

Falleció el 14 de Septiembre del 2026 a la edad de 20 años

Velación en capilla Digno Encuentro

Ubicada en C. José Ma. Morelos 1704 esq. Miguel Cárdenas Col. Bellavista

Cremación este miércoles en el panteón Jardines del Santo Cristo