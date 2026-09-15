Gabino Correa Arteaga
Falleció el 14 de Septiembre del 2026 a la edad de 51 años
Velación en la capilla Zaragoza
Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez
Inhumación este martes en un panteón de la localidad
Teresa De Jesús Sánchez González
Falleció el 14 de Septiembre del 2026 a la edad de 70 años
Velación en capilla Sur 2
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Inhumación este martes en el panteón Jardines del Santo Cristo
Rodolfo González Pérez
Falleció el 14 de Septiembre del 2026 a la edad de 89 años
Velación en la capilla Oratorio Valdés Sánchez
Ubicada en Blvd. Jesús Valdés Sánchez e Hidalgo
Misa en la Capilla del panteón Jardines del santo Cristo las 15:00 hrs
Inhumación este martes en el panteón Jardines del Santo Cristo
Marilú Peña González
Falleció el 14 de Septiembre del 2026 a la edad de 75 años
Velación en capilla Reconciliación
Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes
Cremación este miércoles en el panteón Jardines del Santo Cristo
Ma. Elena De León Escobedo
Falleció el 14 de Septiembre del 2026 a la edad de 74 años
Velación en capilla Redención
Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes
Inhumación este miércoles en el panteón Jardines del Santo Cristo
Aurelio Garcia Lucio
Falleció el 14 de Septiembre del 2026 a la edad de 66 años
Velación en la capilla Hidalgo
Ubicada en Hidalgo y Blvd. Jesús Valdés Sánchez
Misa en el Santuario de Nuestra Sra. de Guadalupe a las 12:00 hrs
Inhumación este miércoles en un panteón de la localidad
María de Lourdes Medellín Picón
Falleció el 15 de Septiembre del 2026 a la edad de 54 años
Velación en capilla Fundadores 2
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Inhumación este miércoles en el panteón Jardines del Santo Cristo
Ever Eloy Rodríguez Luevano
Falleció el 14 de Septiembre del 2026 a la edad de 20 años
Velación en capilla Digno Encuentro
Ubicada en C. José Ma. Morelos 1704 esq. Miguel Cárdenas Col. Bellavista
Cremación este miércoles en el panteón Jardines del Santo Cristo