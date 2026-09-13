Maria San Juan Rocha Gallegos
Falleció el 1 de septiembre del 2026 a la edad de 62 años
Velación en capilla Tepeyac
Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama
Cremación este domingo en el panteón Jardines del Santo Cristo.
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Petra Rodríguez Rivera
Falleció el 12 de septiembre del 2026 a la edad de 94 años
Traslado este domingo al ejido San Jeronimo Melchor Ocampo, Zacatecas para su velación e inhumación.
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Adriana Guadalupe Rodríguez Rngel
Falleció el 13 de septiembre del 2026 a la edad de 23 años
Traslado este domingo a capillas Martinez de Parras, Coah, para su velación e inhumación.
Irene Alvarado Rodríguez
Falleció el 12 de septiembre del 2026 a la edad de 74 años
Velación en capilla Fundadores 1
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Inhumación este lunes en el panteón Jardines del Santo Cristo.
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Amado Guadalupe Gámez Perales
Falleció el 12 de septiembre del 2026 a la edad de 39 años
Velación en capilla Fundadores 2
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Inhumación este lunes en el panteón Jardines del Santo Cristo.
Carlos Guevara Flores
Falleció el 12 de septiembre del 2026 a la edad de 65 años
Velación en capilla Sur 1
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Traslado para su inhumación al ejido José maría Morelos, Saltillo.
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Beatriz Torres Hernández
Falleció el 13 de septiembre del 2026 a la edad de 77 años
Velación en capilla Las Rosas
Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama
Misa hoy en iglesia Santuario de Guadalupe a las 12:00 hrs
Cremación este lunes en el panteón Jardines del Santo Cristo.
Maria Guadalupe Flores Mosqueda
Falleció el 12 de septiembre del 2026 a la edad de 67 años
Velación en la capilla Zaragoza
Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez
Inhumación este lunes en el panteón Jardines del Santo Cristo.
Claudio Martínez Reyes
Falleció el 13 de septiembre del 2026 a la edad de 53 años
Velación en capilla Sur 2
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Inhumación este lunes en el panteón Jardines del Santo Cristo.
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Samuel Acevedo Hernández
Falleció el 13 de septiembre del 2026 a la edad de 93 año
Velación en capilla Sixtina
Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza
Inhumación este lunes en el panteón Jardines del Santo Cristo.
Jesús Abraham Ruiz Padilla
Falleció el 13 de septiembre del 2026 a la edad de 48 años
Velación en capilla Oratorio Martínez
Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes
Cremación este lunes en el panteón jardines del Santo Cristo.