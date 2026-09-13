domingo, septiembre 13, 2026
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El Heraldo de Saltillo
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Maria San Juan Rocha Gallegos

Falleció el 1 de septiembre del 2026 a la edad de 62 años

Velación en capilla Tepeyac

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Cremación este domingo en el panteón Jardines del Santo Cristo.

Petra Rodríguez Rivera

Falleció el 12 de septiembre del 2026 a la edad de 94 años

Traslado este domingo al ejido San Jeronimo Melchor Ocampo, Zacatecas para su velación e inhumación.

Adriana Guadalupe Rodríguez Rngel

Falleció el 13 de septiembre del 2026 a la edad de 23 años

Traslado este domingo a capillas Martinez de Parras, Coah, para su velación e inhumación.

 

Irene Alvarado Rodríguez  

Falleció el 12 de septiembre del 2026 a la edad de 74 años

Velación en capilla Fundadores 1

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Inhumación este lunes en el panteón Jardines del Santo Cristo.

Amado Guadalupe Gámez Perales    

Falleció el 12 de septiembre del 2026 a la edad de 39 años

Velación en capilla Fundadores 2

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Inhumación este lunes en el panteón Jardines del Santo Cristo.

 

Carlos Guevara Flores   

Falleció el 12 de septiembre del 2026 a la edad de 65 años

Velación en capilla Sur 1

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Traslado para su inhumación al ejido José maría Morelos, Saltillo.

Beatriz Torres Hernández

Falleció el 13 de septiembre del 2026 a la edad de 77 años

Velación en capilla Las Rosas

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Misa hoy en iglesia Santuario de Guadalupe a las 12:00 hrs

Cremación este lunes en el panteón Jardines del Santo Cristo.

 

Maria Guadalupe Flores Mosqueda

Falleció el 12 de septiembre del 2026 a la edad de 67 años

Velación en la capilla Zaragoza

Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez

Inhumación este lunes en el panteón Jardines del Santo Cristo.

 

Claudio Martínez Reyes

Falleció el 13 de septiembre del 2026 a la edad de 53 años

Velación en capilla Sur 2

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Inhumación este lunes en el panteón Jardines del Santo Cristo.

Samuel Acevedo Hernández

Falleció el 13 de septiembre del 2026 a la edad de 93 año

Velación en capilla Sixtina

Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza

Inhumación este lunes en el panteón Jardines del Santo Cristo.

 

Jesús Abraham Ruiz Padilla

Falleció el 13 de septiembre del 2026 a la edad de 48 años

Velación en capilla Oratorio Martínez

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Cremación este lunes en el panteón jardines del Santo Cristo.

 

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