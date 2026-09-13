Paquete económico de Morena endeuda al país, oculta cifras y sube impuestos “Por la puerta de atrás”: Rubén Moreira

El diputado priista advirtió que el proyecto presupuestal no beneficia a la gente, pues contempla nuevas cargas y disposiciones que afectan a empresas, municipios y ciudadanos

Ciudad de México.- El Paquete Económico 2027 presentado por el Gobierno Federal no representa un beneficio claro para la gente, mantiene un alto nivel de endeudamiento y contiene disposiciones que significan mayores cargas para los contribuyentes, afirmó el diputado federal Rubén Moreira Valdez.

En el programa Con Peras, Manzanas y Naranjas, acompañado de los especialistas Mario Di Costanzo, Miguel Ángel Sulub y Francisco Lezama, el diputado del PRI cuestionó que el Gobierno Federal aseguré que no habrá nuevos impuestos, cuando la propuesta contempla limitar deducciones y pérdidas fiscales, lo que en los hechos elevará las cargas para los contribuyentes.

“Es un aumento de impuestos, pero por el otro lado”, sostuvo el priista, quien también cuestionó disposiciones en materia de Aduanas, prediales municipales y restricciones al uso de efectivo, de estas últimas consideró que pueden favorecer a los bancos debido a las comisiones que cobran por el uso de tarjetas.

Rubén Moreira advirtió que ante el riesgo de que Morena vaya a intentar meter otros impuestos “por la puerta de atrás”, es necesario esperar hasta diciembre, cuando se vote todo el paquete económico, para asegurar que no aparezcan de repente en una reserva, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

El legislador coahuilense adelantó que el secretario de Hacienda va a acudir al Pleno camaral a explicar el paquete económico, donde será respaldado por la mayoría oficialista, por lo que solicitará una segunda reunión con el funcionario en la Junta de Coordinación Política para dialogar y revisar el tema económico con más detalles.

Por su parte, Mario Di Costanzo calificó el presupuesto como poco transparente y engañoso. Alertó sobre el crecimiento de la deuda pública que para el próximo año se colocará en 21.6 billones, lo que significa que de 2018 a 2027 habría aumentado 11 billones de pesos.

Subrayó que en 2027 se pagarán 1.57 billones de pesos por intereses de la deuda, mientras que todo el gasto de inversión del Gobierno Federal sería de alrededor de 1.13 billones de pesos y un crecimiento económico entre el 1.5 y el 2.5 por ciento. “Vamos a pagar más por intereses de la deuda que lo que vamos a invertir”, afirmó.

En su intervención, Miguel Ángel Sulub puntualizó sobre lo que calificó como “terrorismo fiscal”, particularmente por la metodología planteada para identificar posibles operaciones con empresas factureras, además que, dijo, es preocupante reducir de 30 a 20 por ciento la deducción de determinados intereses pagados por créditos empresariales.

Sulub también expuso la falta de claridad presupuestal marcada por las diferencias encontradas entre distintos documentos. Indicó que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ya no aparece en el analítico de la Defensa como ocurría anteriormente, pero existe otro documento en el que se le asignan 2 mil 430 millones de pesos.

En su participación, vía zoom, Francisco Lezama también expuso que el Tren Maya aparece con una asignación de 18 mil millones de pesos en un documento y con 19 mil millones en otro; mientras que para Mexicana se reportan 881 millones en un documento y mil 12 millones en su analítico específico.

El analista alertó sobre el incremento de recursos relacionados con el IPAB y un programa de reestructuración de vivienda por cerca de 38 mil millones de pesos, cuya utilización, dijo, no está explicada con claridad.

Ante este escenario, Moreira Valdez anunció que independientemente que el secretario de Hacienda acuda a explicar el Paquete Económico ante los legisladores, buscará una segunda reunión en la Junta de Coordinación Política.

Los participantes coincidieron en que el proyecto mantiene opacidad, mayor endeudamiento y cargas que terminarán repercutiendo en empresas, consumidores y familias. Rubén Moreira destacó que el paquete económico presenta más deuda, nuevas reglas y mayor presión fiscal para quienes sí cumplen, vuelve a cargarle la mano al sector formal, concluyó. (El Heraldo de Saltillo)