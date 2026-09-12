Detienen a 11 Los Chapitos ligados a secuestro de mineros en Sinaloa

Ciudad de México.- Autoridades estatales y federales detuvieron este viernes en Escuinapa, Sinaloa, a 11 integrantes de «Los Chapitos» que estarían vinculados con el secuestro de 10 mineros de la canadiense Vizsla Silver, registrado en enero pasado.

Con las capturas, suman 18 personas detenidas por su posible participación en este caso.

«Al realizar reconocimientos terrestres y patrullajes de vigilancia en el poblado de La Isla del Bosque, Municipio de Escuinapa, Sinaloa, se detuvieron en flagrancia a 11 integrantes del ‘Cártel del Pacífico’, facción ‘Chapitos'», informó la Secretaria de Defensa en un comunicado.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos están vinculados con Óscar Luciano «El Casco» Martínez Larios, identificado como líder regional de «Los Chapitos».

Durante el operativo, detalló la Defensa, fueron aseguradas 12 armas largas, cargadores, cartuchos de diversos calibres y equipo táctico.

Los 11 detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en Culiacán, para continuar con las investigaciones.

En enero pasado, un comando privó de la libertad a 10 trabajadores de Vizsla Silver en el Municipio sinaloense de Concordia.

Para abril, las autoridades ya habían localizado los cuerpos de nueve de los 10 mineros, la mayoría en una fosa clandestina ubicada en la comunidad de El Verde.

El martes pasado, las autoridades informaron la detención de Ángel Gabriel «N», alias «El Tronco», y de Milton Yair «N», integrantes del grupo delictivo «Los Menores» y vinculados con el caso.

En febrero se reportó la detención de cuatro integrantes de Los Chapitos señalados por el hecho; y, en julio, Gabriel «El Gabito», identificado como líder de una célula delictiva del sur de Sinaloa, también fue aprehendido en relación con el secuestro. (AGENCIA REFORMA)