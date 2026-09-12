Informa Pemex control de fuga de crudo en Campeche

Ciudad de México.- Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que logró aislar y detener el flujo de aceite crudo provocado por una falla en un ducto marino ubicado a 46 millas náuticas al norte de Ciudad del Carmen, Campeche.

Esto, luego de que personal del Activo de Extracción Cantarell registrara una caída de presión que activó protocolos de emergencia e inspección en la Sonda de Campeche.

De acuerdo con la petrolera, la eventualidad fue detectada el pasado 10 de septiembre en una tubería de recolección de hidrocarburos que recibe producción de las plataformas Ek-TA, Balam-TA, Balam-A, Balam-TB y Balam-TA2.

«De manera inmediata se realizaron las actividades para despresurizar el ducto y aislarlo mediante el cierre de válvulas de seguridad en sus extremos; desde entonces permanece sin flujo y sin emanación de aceite crudo», afirmó Pemex.

Para mitigar el impacto en el Golfo de México, Pemex desplegó embarcaciones especializadas con barreras oleofílicas de contención y dispersión mecánica. Asimismo, buzos especializados localizaron la hendidura e iniciaron las maniobras en el lecho marino.

«Al día de hoy se concluyó el dragado del lecho marino, se trabaja en el retiro de lastre de concreto del ducto y se continúa la habilitación de la envolvente metálica que cubrirá la zona afectada del mismo», notificó este sábado.

El incidente requirió la activación del Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME), integrado por Pemex, la Secretaría de Marina (Semar) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

La Semar comisionó la patrulla oceánica ARM «Guanajuato», cuatro embarcaciones, dos aeronaves y 255 elementos navales, mientras que la ASEA ejecutó una orden de inspección ordinaria y sobrevuelos de supervisión.

Por su parte, los análisis del Observatorio Permanente del Golfo de México -mediante cuatro imágenes satelitales de Radar de Apertura Sintética y tres modelos de pronóstico de deriva- señalaron que la mancha presenta un desplazamiento neto hacia el oeste.

Tanto Pemex como los científicos del observatorio descartaron la posibilidad de que el hidrocarburo impacte la línea de costa o áreas ambientalmente sensibles en el corto plazo.

«Se estima que la reparación del ducto concluya en los siguientes días por lo que, de manera precautoria, permanecen en el área embarcaciones para contención, recolección de hidrocarburos y dispersión mecánica. Además, con base en el monitoreo permanente del Golfo de México, hoy se descarta el arribo de hidrocarburos a la línea de costa», precisó. (AGENCIA REFORMA)