Norris se lleva la pole en GP de España; Checo saldrá 19

Madrid.- Cuando todo parecía que Kimi Antonelli iba a seguir dominando el circuito callejero de la capital española, el campeón mundial sacó una vuelta espectacular sobre el final de la Q3 para llevarse la tercera pole position del año a su cuenta.

Antonelli se conformó con el segundo puesto con apenas 11 milésimas y Max Verstappen, quien se vio fuerte con su Red Bull, saldrá desde el tercer cajón tras superar una buena versión de Lewis Hamilton a bordo del Ferrari.

El Gran Premio de España se correrá mañana en punto de las 7:00 horas (tiempo del centro de México).

ASÍ SERÁ LA PARRILLA DE SALIDA

1) Lando Norris McLaren

2) Kimi Antonelli Mercedes

3) Max Verstappen Red Bull

4) Lewis Hamilton Ferrari

5) Charles Leclerc Ferrari

6) George Russell Mercedes

7) Oscar Piastri McLaren

8) Liam Lawson Red Bull

9) Franco Colapinto Alpine

10) Arvid Lindblad Racing Bulls

11) Nico Hulkenberg Audi

12) Gabriel Bortoleto Audi

13) Esteban Ocon Haas

14) Pierre Gasly Alpine

15) Yuki Tsunoda Racing Bulls

16) Alexander Albon Williams

17) Carlos Sainz Jr. Williams

18) Fernando Alonso Aston Martin

19) Sergio Pérez Cadillac

20) Valtteri Bottas Cadillac

21) Oliver Bearman Haas

22) Lance Stroll Aston Martin (AGENCIA REFORMA)