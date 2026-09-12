sábado, septiembre 12, 2026
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Norris se lleva la pole en GP de España; Checo saldrá 19

Por
Agencia Reforma
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Madrid.- Cuando todo parecía que Kimi Antonelli iba a seguir dominando el circuito callejero de la capital española, el campeón mundial sacó una vuelta espectacular sobre el final de la Q3 para llevarse la tercera pole position del año a su cuenta.

Antonelli se conformó con el segundo puesto con apenas 11 milésimas y Max Verstappen, quien se vio fuerte con su Red Bull, saldrá desde el tercer cajón tras superar una buena versión de Lewis Hamilton a bordo del Ferrari.

El Gran Premio de España se correrá mañana en punto de las 7:00 horas (tiempo del centro de México).

 

ASÍ SERÁ LA PARRILLA DE SALIDA

1) Lando Norris  McLaren

2) Kimi Antonelli  Mercedes

3) Max Verstappen  Red Bull

4) Lewis Hamilton  Ferrari

5) Charles Leclerc  Ferrari

6) George Russell  Mercedes

7) Oscar Piastri  McLaren

8) Liam Lawson Red Bull

9) Franco Colapinto  Alpine

10) Arvid Lindblad  Racing Bulls

11) Nico Hulkenberg   Audi

12) Gabriel Bortoleto  Audi

13) Esteban Ocon  Haas

14) Pierre Gasly    Alpine

15) Yuki Tsunoda   Racing Bulls

16) Alexander Albon  Williams

17) Carlos Sainz Jr.  Williams

18) Fernando Alonso  Aston Martin

19) Sergio Pérez  Cadillac

20) Valtteri Bottas Cadillac

21) Oliver Bearman  Haas

22) Lance Stroll  Aston Martin  (AGENCIA REFORMA)

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