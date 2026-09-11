Se declaran listos los coahuilenses Sebastián García y Matías Grande para su participación en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Hyundai

Los arqueros coahuilenses Sebastián García y Matías Grande se declararon listos este viernes para su participación en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Hyundai que se celebra en la ciudad de Saltillo, donde esperan tener una destacada participación al contar con el apoyo de su gente en este magno evento.

Ambos arqueros efectuaron el reconocimiento de las instalaciones con la correspondiente sesión de práctica previa a las competencias que disputarán este fin de semana, siendo en el caso de Sebastián García este sábado a las 10 de la mañana, cuando tendrá lugar la final en la modalidad de arco compuesto.

“Acabamos de reconocer el lugar, está impresionante el stage, muy bonito, se siente un poco más grande que en otros en donde hemos estado, más amplio, el hecho de que esté en el centro histórico de Saltillo definitivamente lo hace mucho más atractivo y diferente. Me siento muy feliz de estar aquí en mi estado, con mi gente, me tranquiliza un poco más, obviamente quiero hacerlo lo mejor posible, dar muy buen espectáculo sé que lo puedo hacer y sé que vamos a dejar a todos con un muy buen sabor de boca”, señaló García.

Destacó que “el trabajo ya está hecho” y que se ha preparado a conciencia para tener una buena participación en la que aseguró que dará lo mejor de sí mismo y a tirar sus mejores flechas.

“El arco compuesto tanto varonil como femenil es muy exigente en términos de puntos, tiene que haber puntuaciones muy altas para ganar y además mantenerlas, no salirte del 10 prácticamente es el objetivo, literal, eso es lo más complicado pero de que se puede hacer se puede hacer”, expuso.

“Esto es cien por ciento mental, tirar un diez todos lo sabemos hacer, tirar dos, tres dieces, tirar los quince seguidos, las cinco series, tres flechas, quince dieces, el 150, eso es lo complicado, todos estamos preparados físicamente, pero en la parte mental se requiere estar concentrado al cien por ciento y vamos a trabajar de la mejor manera”, declaró el arquero.

Por su parte, Matías Grande, quien competirá el domingo en la especialidad de recurvo masculino, dijo también encontrarse listo al cien por ciento para enfrentar este compromiso, en el que aseguró, cualquiera puede ganar, toda vez que se trata de los mejores a nivel mundial.

“Es el primer evento en el que participo dentro de México, vengo preparado, el que estudió estudió, yo siento que estudié mucho y vamos a ver cómo nos va el domingo, ya terminamos nuestra familiarización, que es básicamente conocer el campo, obviamente nosotros tiramos en diferentes direcciones para ajustar un poco la mira, para ajustar esos últimos detalles antes del partido y todos tienen la misma condición”.

“Estoy en la especialidad de recurvo varonil, compito el domingo en la mañana. Siempre trato de prepararme lo mejor que puedo, sé que cualquier oponente ya desde ahorita es complicado, estamos hablando de que somos los mejores ocho del año, son unos cuartos de final súper reñidos e independientemente de estar aquí yo siempre recibo el cariño de la gente, es algo que agradezco mucho y eso siempre me da para arriba al momento del match, esta competencia me la estoy tomando muy en serio y voy a aplicar lo que estudié”, puntualizó. (ÁNGEL AGUILAR)