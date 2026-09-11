Preparan celebración en honor a San Francisco de Asís en Saltillo

El Santuario Diocesano de San Francisco de Asís de Saltillo realizará del 17 de septiembre al 4 de octubre una serie de actividades religiosas, culturales y artísticas para conmemorar a su santo patrono

Con una amplia programación que combinará actividades religiosas, culturales y artísticas, el Santuario Diocesano de San Francisco de Asís de Saltillo llevará a cabo su Diecisietenario en honor a San Francisco de Asís, a partir del próximo 17 de septiembre y hasta el 4 de octubre de este 2026.

Las actividades iniciarán el jueves 17 de septiembre, con motivo de la Fiesta de la Estigmatización de San Francisco, que contempla a las 6:30 de la tarde la tradicional «Marcha de las Rosas», además de la entrega de insignias a los jóvenes de catequesis. Posteriormente, durante el período de celebración se desarrollarán conferencias, peregrinaciones, conciertos, procesiones y celebraciones eucarísticas.

Dentro del programa destaca el Triduo en honor al beato Fray Antonio Margil de Jesús, que comenzará el lunes 21 de septiembre con la conferencia “El hombre de los pies alados. Obra misionera de Fray Margil de Jesús”, a cargo del doctor Carlos Recio Dávila. Ese mismo día se realizará la recepción de la reliquia de Fray Margil de Jesús y un panegírico dedicado a San Francisco.

La agenda continuará el 22 de septiembre con la develación de una pintura del venerable Fray Antonio Margil de Jesús; el día 23 se ofrecerá el recital «Al fraile de los pies alados», mientras que el 24 se desarrollará un concierto de alabanza franciscana con Carmen Julia Elizalde y frailes estudiantes de Teología.

El viernes 25 de septiembre se contempla una peregrinación de la parroquia de la Preciosa Sangre de San Luis Potosí, además del Oratorio Musical del Centro de Estudios Musicales y un grupo de danza contemporánea. Para el sábado 26 habrá primeras comuniones, confirmaciones y un concierto de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila.

La programación también incluye, el 28 de septiembre, una serenata a San Francisco a cargo de la Rondalla Universitaria de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN).

Recordarán a víctimas del Trenazo

El 29 de septiembre, a través de una ofrenda, se recordará a las personas que perecieron el 4 de octubre de 1972, cuando el llamado «tren peregrino», que viajaba de Real de Catorce a Saltillo, tras una peregrinación al Templo de San Francisco en el referido Pueblo Mágico, se descarriló en Puente Moreno, lugar que dio nombre al trágico suceso en el que murió un número indeterminado de personas.

Otro de los momentos centrales será el VIII Centenario del Tránsito de San Francisco al Cielo, con actividades que iniciarán el 2 de octubre con una celebración del Tránsito de San Francisco con procesión. El sábado 3 de octubre se realizará la solemne celebración del Tránsito, además de la participación de los tradicionales Mostacciól y las Mañanitas con mariachi de la Agraria Antonio Narro.

Finalmente, el domingo 4 se celebrará la Solemnidad de Nuestro Seráfico Padre San Francisco de Asís, con diversas misas solemnes durante el día, encabezadas por sacerdotes locales y monseñor Raúl Vera López, obispo emérito de la Diócesis Saltillo, y monseñor Hilario González García, obispo de esta comunidad religiosa. La celebración de clausura estará a cargo del padre José Daniel Ramos Rocha, de la Orden de los Frailes Menores (OFM), de la Venerable Fraternidad. La programación incluye formalmente la Solemnidad de San Francisco de Asís el domingo 4 de octubre, con lo que concluirá este programa conmemorativo.

«Es un año especial para nosotros los franciscanos, estamos celebrando 800 años del tránsito de San Francisco a la Casa del Padre y recordando que el Papa León XIV, a principios de este año, estableció la indulgencia plenaria de enero de este año a enero del próximo 2027, es un año jubilar, por ese motivo queremos hacer un poco más extensiva la celebración», indicó Ramos Rocha. (OMAR SOTO)