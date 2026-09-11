viernes, septiembre 11, 2026
Inicio SALTILLO Realiza Comisaría proximidad social; cadetes y policías deshierban escuela

Realiza Comisaría proximidad social; cadetes y policías deshierban escuela

Por
El Heraldo de Saltillo
-
Foto: Gobierno de Saltillo

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo realizó una labor de proximidad social en una primaria para mejorar los espacios para niñas y niños.

Cadetes de la Academia de Policía de Saltillo y elementos de la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito apoyaron en el deshierbe y limpieza de la Escuela Primaria Cuitláhuac TV, ubicada en la colonia Ricardo Flores Magón, al sur de la ciudad.

“El alcalde Javier Díaz González y el Comisionado Miguel Ángel Garza Félix nos han exhortado a mantenernos cercanos a la ciudadanía y con estas acciones de proximidad social reforzamos los lazos de confianza”, mencionó Alexis Morales Hernández, director de Proximidad Social y Prevención del Delito.

Foto: Gobierno de Saltillo

Las y los cadetes, así como elementos activos, realizaron el deshierbe y limpieza integral de las áreas de recreación principales.

Limpiaron áreas de juegos, de comedores infantiles y patios laterales, además de realizar algunas podas en pasillos.

“Desde la academia, se les enseña a los cadetes a ser cercanos con la comunidad, pues esta cercanía refuerza los lazos de confianza, se rompe esa distancia y la gente se siente confiada en exponer sus inquietudes para mejorar la seguridad en sus entornos”, destacó Morales Hernández.

Foto: Gobierno de Saltillo

Comentó que la proximidad social de las y los elementos de la Comisaría es ya una característica que ha sido replicada en otras ciudades. (El Heraldo de Saltillo)

Foto: Gobierno de Saltillo
Foto: Gobierno de Saltillo

Artículos relacionadosMás del autor

Contáctenos: contacto@elheraldodesaltillo.mx

Ultimas Noticias

© EL HERALDO DE SALTILLO

NOSOTROS