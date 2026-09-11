Ofrece American Space Coahuila cursos gratuitos de IA y ciberseguridad

Los cursos, impartidos con apoyo de Microsoft, están dirigidos al público en general y quienes concluyan las 30 horas de capacitación podrán obtener una certificación de la empresa tecnológica

Para acercar herramientas de formación tecnológica a la población, el American Space Coahuila, ubicado en el Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) en Saltillo, ofrece cursos gratuitos sobre Inteligencia Artificial y ciberseguridad, dirigidos tanto a estudiantes como al público en general.

El vicecónsul para Educación, Prensa y Cultura del Consulado General de Estados Unidos en Monterrey, Jerome Sherman, explicó que los cursos son impartidos con el respaldo de Microsoft y requieren alrededor de 30 horas para ser concluidos.

«Puedes encontrar cursos gratuitos sobre Inteligencia Artificial y también de ciber seguridad ofrecidos por Microsoft, cada curso necesita alrededor de 30 horas para terminarlo pero aquellos que se gradúan y terminan un curso, van a recibir una certificación de Microsoft», señaló.

Sherman destacó que la capacitación no está limitada a integrantes de la comunidad universitaria, por lo que cualquier persona interesada en ampliar sus conocimientos en estas áreas puede participar.

«Está abierto al público, no sólo los estudiantes de la Universidad, es para cualquier saltillense que esté interesado en aprender más de este tema super importante», afirmó.

Para acceder a los cursos, los interesados deberán registrarse de manera presencial en el American Space Coahuila, ubicado en las instalaciones del Centro de Idiomas de la UA de C, y posteriormente podrán realizar la capacitación desde casa.

El funcionario estadounidense explicó que, una vez completadas las aproximadamente 30 horas de formación, los participantes deberán presentar un pequeño examen para concluir el proceso y obtener la certificación correspondiente.

De esta manera, el American Space Coahuila busca contribuir al desarrollo de competencias digitales entre los habitantes de Saltillo, particularmente en dos áreas que han adquirido creciente relevancia para la educación, el ámbito laboral y la seguridad digital. (OMAR SOTO)