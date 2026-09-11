Concluye en la UA de C el proceso de evaluación por CIEES para la acreditación de seis programas educativos 

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Dirección de Planeación, concluyó el Proceso de Evaluación para la Acreditación de seis de sus programas educativos pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la Administración Unidad Sureste, Facultad de Economía y Mercadotecnia Unidad Laguna y Facultad de Enfermería y Nutrición “Dr. Santiago Valdés Galindo” Unidad Sureste, a través de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

Los programas que se sometieron a proceso de Acreditación son: Facultad de Ciencias de la Administración Unidad Sureste, Licenciado en Contaduría, Licenciado en Administración de Empresas y Licenciado en Administración de Recursos Humanos; Facultad de Economía y Mercadotecnia Unidad Laguna, Licenciado en Economía y Licenciado en Mercadotecnia y de la Facultad de Enfermería y Nutrición “Dr. Santiago Valdés Galindo”, Licenciado en Enfermería.

Cabe mencionar que los CIEES evalúan los programas educativos y es una agencia de acreditación internacional con aprobación del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SEAES) del Gobierno Federal de la Secretaría de Educación Pública y, los evaluadores son pares académicos de distintas instituciones de educación superior del país de gran importancia y prestigio.

Lo más valioso de la acreditación es el reconocimiento a las buenas prácticas que la UAdeC ejecuta en cada programa educativo y la retroalimentación a través de recomendaciones por parte de los evaluadores y los CIEES.

En la Sala de Juntas del Despacho de Rectoría, se contó con la presencia del rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez, el director de Planeación, Jesús Alberto Montalvo Morales, la directora de la Facultad de Economía y Mercadotecnia Unidad Laguna, Berenice Juárez López, el director de la Facultad de Enfermería y Nutrición Unidad Sureste, Pedro Enrique Trujillo Hernández y el director de la Facultad de Ciencias de la Administración Unidad Sureste, Francisco Javier García Rincón.

Además, como asistentes virtuales y presenciales los miembros de los Comités de Acreditación de los Programas Educativos y los pares evaluadores de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior de los Programas Educativos de la Facultad de Ciencias de la Administración US, de la Facultad de Economía y Mercadotecnia UL y de la Facultad de Enfermería y Nutrición US.

La bienvenida estuvo a cargo del director de Planeación, Jesús Alberto Montalvo Morales, quien destacó que la administración del rector Octavio Pimentel Martínez, tiene la claridad desde el primer día sobre la importancia de someterse a la reglamentación, tanto federal y estatal de la educación superior y de educación media superior, que son los niveles que ofrece la Autónoma de Coahuila y atender de una manera puntual y cumplir lo que dice la Ley General de Educación superior de que todos deben evaluarse.

“Ante ese escenario, el objetivo principal es cumplirles a nuestros estudiantes y hoy con mucho orgullo puedo decir que más de 4 mil alumnos que cursan su educación superior en la UAdeC a través de este ejercicio se logrará que estén en un programa de calidad gracias a esta evaluación, por eso, esto es algo muy significativo para la Rectoría y para los que nos encargamos de articular este proceso por la directriz de nuestro Rector”, dijo.

Explicó que en la Universidad Autónoma de Coahuila había una escasez de acreditación de programas durante más de seis años y que al día de hoy se tienen cerca de 12 mil estudiantes que ya están en programas de calidad gracias a la acreditación, estando a espera de los dictámenes para tener a 4 mil alumnos más en esta situación.

En su mensaje, el rector Octavio Pimentel Martínez enfatizó que el objetivo de la Universidad Autónoma de Coahuila es preparar a las nuevas generaciones, independientemente del plan de estudios que cursen, pero que para que esto sea una realidad se debe de trabajar con un plan y un programa con un enfoque bien definido, donde todos unan esfuerzos para lograrlo.

“Esto se debe de demostrar no solo de forma cualitativa, sino también cuantitativa, respaldando con hechos, para quienes hemos tenido la oportunidad de ser directivos, coordinadores de planes de estudio o docentes, nos queda muy claro que dar resultados implica cuidar el proceso y saber contra qué nos comparamos, en este caso, el reto principal es superarnos a nosotros mismos, por ello, es fundamental contar con instrumentos y objetivos como las evaluaciones de los CIEES, a cuyos representantes agradezco profundamente”, señaló.

Comentó que los docentes se tienen que adaptar a la nueva realidad que se vive y no se le puede exigir al estudiante que aprenda de la misma manera en que ellos lo hicieron, lo que obliga a mantenerse en un proceso de mejora continua, porque lo que no se mide no se puede mejorar.

“Desde que asumimos esta gestión nos pusimos el reto de medirnos con valentía, es decir, de reconocer con precisión dónde estamos parados para saber de qué manera podemos contribuir al desarrollo de nuestros estudiantes y de la sociedad coahuilense, por ello, estamos muy agradecidos con la labor que se realizó”, expresó.

Los Coordinadores Evaluadores de Cada Programa Educativo son: Licenciado en Contaduría, Mtro. Gezer Cruz Arriaga de la Universidad Pablo Guardado Chávez; Licenciado en Administración de Empresas, Dra. Sandra Aguilar Hernández de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; Licenciado en Administración de Recursos Humanos, Dr. José Trinidad Marín Aguilar de la Universidad Autónoma de Aguascalientes; Licenciado en Economía, Dr. Eleazar Santiago Galván Saavedra de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo; Licenciado en Mercadotecnia, Mtro. Pedro Abraham Bonilla García de UNIPUEBLA y de la carrera de Licenciado en Enfermería, Dra. Josefina Saraí Candia Arredondo de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Estos agradecieron la atención que les brindó la Universidad Autónoma de Coahuila durante el proceso de evaluación, al tiempo que, señalaron que este tipo de trabajos traen consigo que los programas sean acreditados y exhortaron a que se tomen en cuenta las recomendaciones que se emitan.

Por su parte los directores de los planteles, la directora de la Facultad de Economía y Mercadotecnia Unidad Laguna, Berenice Juárez López, el director de la Facultad de Enfermería y Nutrición Unidad Sureste, Pedro Enrique Trujillo Hernández y el director de la Facultad de Ciencias de la Administración Unidad Sureste, Francisco Javier García Rincón, destacaron el apoyo del equipo de la Dirección de Planeación y de las y los evaluadores, reconociendo que todo puede mejorarse y para ofrecer una educación de calidad se atenderán las observaciones que se emitan. (El Heraldo de Saltillo)