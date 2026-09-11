Con nueva Ruta Ejidal acerca Tomás Gutiérrez servicios y trámites a familias del campo

El programa facilitará el traslado de habitantes del campo hacia la zona urbana para acercarlos a trámites y actividades esenciales

Para reducir distancias y facilitar que las familias de las comunidades rurales tengan acceso a servicios de salud, trámites, compras y otras actividades en la ciudad, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe presentó la nueva Ruta Ejidal “Todos por Más”.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que este nuevo esquema de movilidad busca atender una necesidad cotidiana de quienes viven en comunidades alejadas y requieren trasladarse hasta la cabecera municipal.

“Algo que queremos, es que, el vivir lejos de la ciudad no signifique estar lejos de sus servicios. Hay familias que necesitan venir por una consulta, medicamentos, hacer sus compras o resolver algún trámite, y nuestro trabajo es encontrar la manera de acercarlas. Esta Ruta Ejidal está pensada precisamente para ellas”, expresó.

Para presentar el programa, Gutiérrez Merino estuvo acompañado por Alejandro González Farías, secretario del Ayuntamiento; y Marybell Georgina Marty Garza, directora de Desarrollo Rural, funcionarios que habrán de hacer revisión y monitoreo de su correcto funcionamiento, así como difundir el servicio hacia las comunidades, respectivamente.

La Ruta Ejidal iniciará operaciones el próximo 21 de septiembre, funcionará los lunes y viernes y tendrá una tarifa subsidiada de 45 pesos por persona. El servicio estará disponible para los habitantes que requieran trasladarse desde las comunidades contempladas hacia Ramos Arizpe, con unidades y operadores destinados a brindar un traslado seguro y ordenado.

La Ruta Ejidal contempla dos recorridos. El primero partirá a las 8:00 horas desde Paredón y continuará por San Juan de Amargos, San Ignacio-El Panal, Fraustro, El Barril, Santa Cruz, Higo, Estación Higo y Mesón del Norte, para concluir en la Plaza del Águila, con llegada estimada entre las 12:00 y 12:30 horas. El regreso hacia las comunidades será por la tarde, una vez que los usuarios hayan contado con tiempo suficiente para realizar sus actividades en la ciudad.

El segundo atenderá Rancho Nuevo, Acatita, Las Encinas, Santo Domingo, San Miguel, Hacienda España, Las Imágenes y Cañada Ancha, con llegada a Plan de Guadalupe, a espaldas de Soriana. La unidad saldrá de Ramos Arizpe a las 7:00 horas rumbo a Rancho Nuevo para iniciar el recorrido a las 8:00 horas y regresar a la ciudad aproximadamente entre las 10:30 y 11:00 horas. A las 16:00 horas partirá nuevamente hacia las congregaciones.

Los puntos específicos de ascenso y descenso serán difundidos directamente en las comunidades por la Dirección de Desarrollo Rural, con el propósito de que los habitantes conozcan con claridad dónde y a qué hora podrán utilizar el servicio.

Gutiérrez Merino destacó que la Ruta Ejidal forma parte de una visión de gobierno que busca acercar soluciones a todos los sectores del municipio, especialmente a quienes enfrentan mayores distancias para acceder a servicios. (El Heraldo de Saltillo)