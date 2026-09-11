Ramos Arizpe enfrenta afectaciones por apagones; alcalde pide fortalecer infraestructura

Los constantes cortes de energía eléctrica registrados recientemente en Ramos Arizpe han comenzado a generar afectaciones en servicios básicos, particularmente en el suministro de agua potable, por lo que el alcalde Tomás Gutiérrez Merino consideró necesario fortalecer la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante el acelerado crecimiento habitacional e industrial del municipio.

El edil señaló que en días recientes llegaron a presentarse hasta 12 interrupciones del servicio eléctrico en una sola jornada, situación que impactó directamente la operación de los pozos de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS). Explicó que uno de estos episodios dañó una bomba y un interruptor, provocando problemas en la distribución de agua hacia diferentes sectores de la ciudad.

“Esta semana pasada ocurrieron diversos cortes en un día y nos perjudicó alguna bomba y un switch que se quemó, afectando el suministro de agua. Son dos días los que se tarda en llenar la red porque se dejó de surtir y se vació”, explicó Gutiérrez Merino, quien agregó que el municipio mantiene comunicación con el superintendente de la CFE para atender las contingencias que se presentan.

Las fallas eléctricas también han alcanzado a comunidades rurales. El alcalde mencionó que el ejido Paredón permaneció tres días sin energía y reconoció que parte de la infraestructura instalada en los ejidos comienza a resultar insuficiente debido al crecimiento de la demanda. Una situación similar, añadió, ocurre en la colonia Urbivilla, donde la capacidad del transformador actual ya no responde adecuadamente a las necesidades de sus habitantes y genera variaciones en el voltaje.

Gutiérrez Merino indicó que ya se gestionó apoyo para mejorar el servicio en Urbivilla y destacó que existe disposición de la CFE para resolver los problemas; sin embargo, consideró necesario avanzar hacia proyectos de mayor alcance.

“Sí hemos tenido respuesta por parte de CFE, sí nos apoyan, sí nos ayudan, pero yo creo que falta más porque la ciudad está creciendo mucho, las empresas están llegando cada día más y los servicios también están creciendo”, afirmó.

Destaca alcalde liderazgo de Manolo Jiménez tras resultados del INEGI

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez se refirió a los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, publicados por el INEGI, y reconoció al gobernador Manolo Jiménez por la estrategia implementada en materia de seguridad. El alcalde sostuvo que los indicadores favorables son resultado de un trabajo permanente y de la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.

“Ya estamos acostumbrados a que pasen cosas buenas en Coahuila. Él es un gran líder, es una persona que nos da un ejemplo todos los días de trabajar”, expresó.

Gutiérrez Merino destacó además que la estrategia de seguridad de Coahuila ha recibido reconocimiento a nivel nacional y aseguró que el gobierno municipal continuará trabajando de manera coordinada con el Estado para conservar las condiciones de tranquilidad en Ramos Arizpe. (EDUARDO SERNA)