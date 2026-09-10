Refuerza Ramos Arizpe atención al alumbrado público en colonias y vialidades

Cuadrillas municipales atienden fallas, daños en cableado y afectaciones por vandalismo en distintos sectores

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, sigue reforzando los trabajos de mantenimiento y reparación del alumbrado público en colonias, espacios deportivos y vialidades, con recorridos para detectar fallas y atención a reportes ciudadanos.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que contar con calles iluminadas es una tarea que incide directamente en la vida cotidiana y en la seguridad de las familias, por lo que pidió mantener una comunicación permanente entre ciudadanía y Gobierno.

“Una calle iluminada significa que una familia puede llegar con mayor tranquilidad a su casa, que nuestros jóvenes pueden transitar por su colonia y que recuperamos los espacios para la gente. Por eso queremos que los vecinos nos ayuden reportando dónde hay una falla; cada reporte nos permite ubicarla y mandar a las cuadrillas donde realmente se necesitan”, expresó.

Acciones

Entre las acciones más relevantes se encuentra la reparación de un tramo apagado en el camellón central del circuito CINVESTAV, sobre la carretera Monterrey-Saltillo, donde se detectaron líneas dañadas por sulfatación, mismas que fueron reconectadas para restablecer el servicio.

También se atendió una afectación en el bulevar Antonio Flores Castro, en el cruce con el bulevar El Escorial, donde daños en el cableado provocaron la interrupción del alumbrado y fueron reparados por las cuadrillas municipales.

El director de Alumbrado Público, Jorge Alberto Ramos Aguirre, informó que durante la semana también se realizaron trabajos en Analco, Valle de los Pinos, El Capitán, Blanca Esthela, Jardín, Parajes de los Pinos, Rincón de los Pinos y Parajes del Valle, además de recorridos de supervisión en vialidades principales.

El Gobierno Municipal recordó que las fallas de alumbrado público pueden reportarse a través de “Ramos Atiende”, el chatbot oficial de atención ciudadana que opera las 24 horas, los 365 días del año al 844 4 51 62 76. (El Heraldo de Saltillo)