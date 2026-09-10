Entrega Tomás Gutiérrez renovación de la Plaza Huanusco

El Gobierno Municipal rehabilitó integralmente este espacio con nueva infraestructura, áreas recreativas, iluminación y arborización

Con el objetivo de brindar espacios públicos dignos que fortalezcan la convivencia entre las familias, Tomás Gutiérrez Merino entregó la renovación integral de la Plaza Huanusco, ubicada en la colonia Analco II.

Gutiérrez Merino destacó que la recuperación de plazas forma parte de una estrategia que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez, busca mejorar el entorno de las colonias y, al mismo tiempo, generar lugares que fortalezcan la convivencia, el sentido de comunidad y la apropiación positiva de los espacios públicos.

“Una plaza en buenas condiciones cambia mucho más que la imagen de una colonia. Aquí conviven los vecinos, juegan nuestros niños y las familias hacen comunidad. Queremos que cada sector de Ramos Arizpe sienta que el Gobierno está presente, que escucha y que los recursos públicos regresan a las colonias convertidos en obras que realmente pueden disfrutar”, expresó Gutiérrez Merino.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Luis Humberto García Zamarrón, informó que los trabajos realizados en la Plaza Huanusco incluyeron limpieza y deshierbe del área, así como la construcción de banqueta de concreto y la instalación de pasto sintético.

Detalló que además se colocó un juego múltiple infantil tipo dinosaurio, una palapa con banca de concreto, 10 bancas, ocho arbotantes con su respectivo cableado y cuatro árboles de encino, con lo que se renovaron las condiciones de iluminación, recreación y estancia del espacio.

García Zamarrón señaló que la intervención fue diseñada para que habitantes de distintas edades puedan aprovechar la plaza y contar con infraestructura adecuada para actividades recreativas y de convivencia.

Durante la entrega acompañaron al alcalde el coordinador municipal de Mejora, Francisco Javier Pérez Santiago; el director de Comunas, Carlos Alberto Rodríguez Alcantar; así como vecinos del sector. (El Heraldo de Saltillo)