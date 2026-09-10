Impulsan artes escénicas de Coahuila con programa de 2.1 mdp

El Programa Estatal de Fomento a las Artes Escénicas 2026-2027 contempla coproducciones, temporadas teatrales, uso de recintos culturales y reconocimiento a creadores y compañías emergentes

Con una inversión inicial de 2.1 millones de pesos, este jueves se presentó el Programa Estatal de Fomento a las Artes Escénicas 2026-2027, auspiciado por el Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Cultura, y el Patronato Arte y Cultura de Coahuila. Su objetivo, se precisó, es ampliar las oportunidades para artistas, creadores y compañías de teatro, danza y música de esta entidad.

Durante la presentación, el subsecretario de Cultura de Coahuila, Juan Salvador Álvarez de la Fuente, destacó que el programa fue diseñado a partir de necesidades expresadas por la comunidad artística y bajo un esquema de colaboración entre el Gobierno del Estado, la iniciativa privada y el sector cultural. Explicó que la estrategia contempla tres líneas de acción: «Produce», «Forma» y «Abre», enfocadas, respectivamente, en estimular la creación de proyectos escénicos, brindar herramientas de formación y profesionalización, y facilitar el acceso de artistas y compañías a los espacios del Teatro de la Ciudad Fernando Soler.

Como parte de la línea de coproducciones, se impulsarán cuatro proyectos por ciclo, correspondientes a las disciplinas de danza, música y teatro, además de compañías de reciente creación con una trayectoria de hasta cinco años. El primer ciclo comprenderá de septiembre de este 2026 a marzo del 2027 y posteriormente se ampliará para iniciar en agosto del próximo año.

Álvarez de la Fuente señaló que el Gobierno de Coahuila y el Patronato aportarán hasta el 50 por ciento del presupuesto autorizado, con un apoyo directo de hasta 92 mil 800 pesos por proyecto. A ello se podrán sumar estímulos en especie de hasta 120 mil pesos, por lo que el beneficio total podría superar los 200 mil pesos. Los proyectos seleccionados, además, conservarán íntegramente las utilidades de taquilla y estarán exentos de cubrir renta del teatro y horas extras. Las bases de las convocatorias podrán consultarse en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura de Coahuila.

Por su parte, la secretaria de Cultura de Coahuila, Leticia Rodarte Rangel, señaló que el programa representa un paso importante para fortalecer las artes escénicas y generar más oportunidades para el talento coahuilense, además de ampliar los espacios de presentación, fomentar la formación de públicos y reconocer a quienes han contribuido al desarrollo cultural de la entidad. Detalló que el programa contempla cuatro convocatorias, Coproducciones Escénicas 2026-2027; Uso de la Sala Principal del Teatro de la Ciudad Fernando Soler; Temporadas en Teatro de Cámara y Sala Experimental y Reconocimiento a la Persona Creadora y Compañía Emergente. También se impartirán talleres para orientar a los interesados en la integración y presentación correcta de sus proyectos.

Rodarte Rangel agregó que durante enero se incorporarán otras disciplinas artísticas a la estrategia, con el propósito de ampliar gradualmente su alcance. Subrayó que el programa busca consolidar a la cultura como una herramienta de desarrollo social y humano y fortalecer la identidad, el sentido de comunidad y el orgullo de ser coahuilenses.

«Nos reunimos para presentar una iniciativa que representa un paso muy importante para el fortalecimiento de las artes escénicas, el Programa Estatal de Fomento a las Artes Escénicas 2026-2027, resultado de una alianza estratégica entre el Gobierno del Estado, la Secretaría de Cultura y el Patronato Arte y Cultura; este programa nace de una visión clara, generar más oportunidades para los talentos coahuilenses, fortalecer los procesos de creación artística, ampliar los espacios de la presentación, impulsar la formación de públicos y reconocer a quienes han construido la historia de nuestra artes escénicas», indicó la funcionaria estatal. (OMAR SOTO)